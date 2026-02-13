Sport

Dani Coman a început să țipe în direct după gafa incredibilă a lui Radu Petrescu din Petrolul – FC Argeș 2-1: „Ăștia merită bătuți, călcați în picioare!”

Gabriel-Alexandru Ioniță
13.02.2026 | 22:09
Dani Coman a inceput sa tipe in direct dupa gafa incredibila a lui Radu Petrescu din Petrolul FC Arges 21 Astia merita batuti calcati in picioare
Dani Coman, scandal monstru după arbitrajul de la Petrolul - FC Argeș 2-1. Foto: colaj Fanatik
Dani Coman a avut un discurs extrem de dur la finalul meciului Petrolul – FC Argeș 2-1. Președintele piteștenilor a acuzat pe un ton foarte agresiv arbitrajul lui Radu Petrescu.

Dani Coman, discurs extrem de dur față de arbitrajul lui Radu Petrescu de la Petrolul – FC Argeș 2-1

„Centralul” le-a anulat oaspeților un gol în minutul 85, la scorul de 1-1. La o lovitură liberă din partea dreaptă, el a fluierat înainte ca mingea să intre în poartă, fără să existe un motiv evident. S-a presupus doar că ar fi fost vorba despre un fault în atac. Întrucât a fluierat dinainte, faza nu a mai putut fi analizată în camera VAR, astfel încât s-a menținut decizia din teren.

La scurt timp, în minutul 88, Andres Dumitrescu a marcat pentru „lupi” și a stabilit astfel scorul final al partidei de pe „Ilie Oană”, 2-1 pentru echipa antrenată de Eugen Neagoe.

Această desfășurare de evenimente a generat furia lui Dani Coman, cel care a început pur și simplu să țipe în direct și a făcut apel inclusiv la un episod de tristă amintire din fotbalul românesc, atunci când Ionel Ganea, fotbalist la Poli Timișoara la acea vreme, mai exact în 2007, l-a strâns pur și simplu de gât pe asistentul Dorin Mudura la un meci cu Rapid disputat în orașul de pe Bega.

„Nu am înțeles expresia ta că Petrolul a reușit să învingă FC Argeș. Nu! Radu Petrescu a reușit să învingă FC Argeș. Își bat joc de noi și nu e prima oară! Ne mai întrebăm de ce s-a întâmplat ce s-a întâmplat cu Ganea. Știți ce merită ăștia? Merită bătuți, călcați în picioare! Își bat joc de munca noastră!

Să ne spună că nu avem voie în play-off și gata! Și-a bătut joc Chivulete acasă cu UTA, ăsta și-a bătut joc acum. Nu există nimic, niciun fault. Să ne spună și ne oprim. Radu Petrescu merită să fie suspendat 40 de etape!”, a spus Dani Coman în direct la Digi Sport după Petrolul – FC Argeș 2-1. 

Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
