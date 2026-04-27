Dani Coman a izbucnit după FC Argeș – Universitatea Craiova 0-1: „Aud tot felul de discuții! De ce trebuie să gândim așa?”

FC Argeș a suferit al treilea eșec consecutiv pe teren propriu. După 0-1 cu CFR Cluj în campionat și înfrângerea suferită contra lui U Cluj în semifinala Cupei României Betano (1-1 și 4-5 la loviturile de departajare), piteștenii au cedat cu 0-1 și contra Universității Craiova. Dani Coman (47 de ani), președintele lui FC Argeș, a reacționat la finalul meciului de la Mioveni.

Dani Coman a oferit verdictul în lupta la titlu după FC Argeș – Universitatea Craiova 0-1

Dani Coman a analizat eșecul suferit de FC Argeș. „A fost un meci frumos. Păcat că nu am reușit un rezultat pozitiv. Eu cred că un rezultat de egalitate era mai corect. Au avut o primă repriză sau un început de meci mai bun, dar în repriza a doua am controlat în totalitate. Nu sunt mulțumit, pe mine mă interesează să câștig, nu mă interesează că am jucat bine și am pierdut cu 1-0 sau că am făcut față tuturor echipelor din acest play-off.

Mă interesează să progresăm, să creștem, ca anul viitor să fim și mai buni. Aud tot felul de discuții că la anul va fi mai greu, că am prins play-off-ul, că anul viitor vin și echipele din spate. De ce trebuie să gândim așa? Să gândim că vom fi și mai buni, vom face transferuri și vom fi și mai bine în clasament, eu așa gândesc.

Asta le spun și jucătorilor, ieri (n.r. sâmbătă) am avut o ședință cu ei, mi-au promis că până la final vom face mai mult de 7 puncte, sper să se țină de cuvânt. Până acum sunt 5”, a afirmat fostul mare portar, conform . Acesta s-a pronunțat și cu privire la : „Eu cred că 90% Craiova e campioană, au 4 puncte față de U Cluj. 3 plus criteriul de departajare”.

Dani Coman, anunț cu privire la problemele de la FC Argeș

, însă Dani Coman e de părere că această problemă se va rezolva. Președintele piteștenilor a vorbit și despre restanțele existente la club. „Despre licență, suntem la recurs, așteptăm să vedem. Pe mine mă interesează ca din punct de vedere sportiv să fim pe un loc care să ne permită calificarea în cupele europene.

Altfel mergi pe stradă cu victorii, altfel te pregătești. Nu mă interesează de unde venim, este adevărat, venim din Liga 2, cu bugetul mult mai mic, nu jucăm pe stadionul nostru. Ne pregătim zi de zi și de la zi la zi devenim mai buni. Eu îmi doresc mai mult, să putem să facem o echipă să ne putem lupta de la egal la egal cu orice alt adversar din campionat.

Sunt salarii restante, am făcut un apel și îmi doresc să fac performanță. Performanța fără bani nu se poate face”, a afirmat acesta la finalul partidei FC Argeș – Universitatea Craiova 0-1. .