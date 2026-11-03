Dani Coman a lămurit situația lui Bogdan Andone la FC Argeș: „Am discutat două ore cu domnul primar!”

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Dani Coman (47 de ani), președintele lui FC Argeș, echipă care ocupă locul 13 în Superliga, cu 12 puncte după 14 etape, a lămurit situația lui Bogdan Andone. Antrenorul care în urmă cu un sezon realiza veritabile minuni pe banca tehnică, prin calificarea echipei în play-off, are o perioadă extrem de slabă cu echipa sa. FC Argeș nu a mai câștigat în campionat de pe 9 august.

Care este situația lui Bogdan Andone pe banca lui FC Argeș. Dani Coman vine cu detalii: „Am discutat două ore cu domnul primar!”

Bogdan Andone (51 de ani) și FC Argeș au avut un start de excepție în sezonul 2026 – 2027 de SuperLiga. După 4 runde scurse, piteștenii tocmai învingeau campioana U Craiova, în Bănie, scor 1-0, și erau pe locul 1. Era pentru prima dată după 29 de ani când FC Argeș stătea cel puțin o noapte în fruntea clasamentului. Precedentul fusese consemnat în runda a 9-a a sezonului 1997 – 1998, când echipa din Trivale era pregătită de Silviu Dumitrescu.

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Din păcate, „minunea” nu a durat prea mult. de la succesul de pe „Ion Oblemenco”. Elevii lui Andone au ajuns la 7 înfrângeri și 3 egaluri în ultimele 10 etape, din 8 august până în prezent. Într-o intervenție la FANATIK SUPERLIGA, președintele piteștenilor, Dani Coman (47 de ani), a explicat cu amănunte care este, de fapt, situația antrenorului Bogdan Andone. Vrea edilul din Pitești să scape de Andone? Care ar fi, de fapt, realitatea.

„(n.r. Pleacă Bogdan Andone? Vrea primarul să-l dea afară?) Ieri (n.r. luni, 2 noiembrie) am avut o discuție cu domnul primar, ne-am întâlnit, am stat vreo două ore. Singurul om care decide la acest club sunt eu. Nu există nicio presiune din partea domnului primar să-l dăm pe Bogdan Andone afară. Din contră, mi-a spus că îi pare foarte rău de rezultatele pe care le avem, că Bogdan e un antrenor cu care am făcut performanță, că e un om foarte bun. Așadar, nu se pune niciodată problema ca domnul primar să facă presiune pe mine, să-l dau pe Bogdan Andone afară. Eu am decis să-l aduc pe Bogdan Andone. Împreună am făcut lotul. Întreaga responsabilitate pentru situația în care suntem este a mea”, afirmă Coman.

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Dani Coman, despre numele de posibili antrenori la FC Argeș vehiculate în presă: „Nu este nimic adevărat!”

În condițiile în care , iar echipa este în zona retrogradării, în presă s-au vehiculat deja fel și de nume de posibili antrenori care să vină la clubul din Trivale. Tot la FANATIK SUPERLIGA, Dani Coman a ținut să puncteze faptul că nu este nimic adevărat, iar FC Argeș, cu Bogdan Andone antrenor, pregătește meciul din etapa viitoare, contra liderului Dinamo. „(n.r. Ce ai decis tu, ca președinte, referitor la Bogdan Andone?).

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„Am văzut fel și fel de speculații și nume de antrenori prin media. Nu este nimic adevărat. Pregătim meciul cu Dinamo. Aseară am stat cred că vreo trei ore cu Bogdan Andone. Dimineață ne-am văzut, am mai stat vreo două ore. Pregătim meciul cu Dinamo și avem încredere că putem redresa această echipă. Dacă eu nu credeam și nu cred că aș putea să o redresez, atunci eu aș fi primul care aș discuta cu Bogdan Andone și i-aș spune: ‘Bogdane, cu toată prietenia pe care o avem și respectul pe care ni-l purtăm, dar trebuie să încheiem colaborarea’. Cred în el, cred în jucători și sunt convins că putem redresa această echipă”, punctează președintele Argeșului.

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Dani Coman admite că există posibilitatea ca Bogdan Andone să vrea să plece

Dani Coman mai subliniază, în intervenția sa de la FANATIK SUPERLIGA, că încă nu s-a pus în niciun moment problema ca Bogdan Andone să fie schimbat. În același timp, oficialul piteștenilor admite că, dacă echipa nu-și revine, există posibilitatea ca însuși antrenorul ei să ceară o eventuală despărțire.

„La fotbal nu știi ce se întâmplă mâine. Cunoaștem gândirea antrenorilor. Există posibilitatea ca mâine să vină Bogdan Andone și să-mi spună: ‘Dani, nu mai pot. Simt că nu mai pot’ și atunci sunt nevoit să-l schimb. Dar deocamdată nu s-a pus problema în discuțiile pe care le-am avut, să-l schimb eu sau să plece Bogdan. Nu, sub nicio formă”, adaugă Coman.

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