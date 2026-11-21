ADVERTISEMENT

FC Argeș și FCSB se vor întâlni la Mioveni duminică, 22 noiembrie, de la ora 20:30, în prima etapă a returului din SuperLiga. Președintele piteștenilor, Dani Coman (47 de ani), a prefațat partida într-o intervenție la emisiunea FANATIK SUPERLIGA. Acesta e de părere că echipa pregătită de Bogdan Andone poate obține un nou succes important, după 2-1 cu Dinamo în etapa trecută.

Dani Coman a prefațat partida FC Argeș – FCSB

Dani Coman susține că FCSB are momentan doar individualități, nefiind o echipă omogenă. „A fost o perioadă bună după victoria cu Dinamo, ne-am pregătit bine. Întâlnim FCSB, mi-aș fi dorit să îi întâlnim săptămâna trecută, când au fost problemele cu plecarea lui Meme. Suntem pregătiți și îi așteptăm.

ADVERTISEMENT

Ne dorim să câștigăm. E adevărat că întâlnim o echipă cu jucători foarte buni, luați individual, dar în momentul de față nu văd să fie o echipă. Au doar jucători cu calitate individuală. De asta trebuie să profităm. Anul trecut am băgat spaima în multe echipe, dar, din păcate, în acest an nu ne-am mai ridicat nici noi la nivelul așteptărilor”, a afirmat oficialul lui FC Argeș la FANATIK SUPERLIGA.

Care este singura absență a lui FC Argeș pentru meciul cu FCSB

Înainte de victoria surprinzătoare obținută contra lui Dinamo, a traversat o serie de 10 meciuri fără succes în SuperLiga, iar evoluțiile echipei au fost afectate și de problemele de lot. a dezvăluit că aproape toți jucătorii vor fi la dispoziția lui Bogdan Andone pentru partida cu FCSB.

ADVERTISEMENT

„Am avut probleme de lot, marea majoritate au rezolvat, îl mai avem doar pe Mario Tudose, care nu se antrenează la capacitate maximă. În rest, toți jucătorii sunt apți și sper să demonstreze că pot câștiga cu FCSB și cu alte echipe, așa cum au făcut-o și anul trecut. Eu am încredere în ei, sunt convins că vom ieși din situația în care suntem.

ADVERTISEMENT

E clar că nu suntem bine deloc. Tot timpul am făcut un apel la dorința jucătorilor, le-am transmis mereu să iasă de pe teren cu capul sus că au făcut tot ceea ce a depins de ei. Dacă adversarul a fost mai bun, asta este”, a spus acesta. Înainte de startul etapei 16, FC Argeș ocupa locul 13 în SuperLiga, cu 15 puncte. De cealaltă parte, FCSB era pe poziția a 8-a, cu 21 de puncte.

ADVERTISEMENT