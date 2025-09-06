Dani Coman, anunț de ultimă oră despre transferul lui Mario Tudose la FCSB: „Azi decidem, probabil vom găsi o soluție”. Exclusiv

, iar oficialii campioanei României și-au mutat atenția spre Mario Tudose, tânărul jucător al celor de la FC Argeș. Dani Coman a intrat în direct la FANATIK SUPERLIGA și a oferit ultimele detalii de la negocieri.

Mario Tudose, dorit cu insistență de FCSB. Pleacă sau nu fundașul de la FC Argeș!?

Mario Tudose ar putea îmbrăca, în următorul sezon, tricoul campioanei României, însă fundașul central încă nu pare hotărât să facă acest pas. Tatăl său a declarat, în urmă cu câteva zile, că fiul său nu va juca pentru roș-albaștri și va rămâne la FC Argeș.

Totuși, a dat o declarație în care a spus clar că semnătura pe contract o va pune el, și nu tatăl său, lucru care dă de înțeles că fotbalistul nu spune un „nu” categoric ofertei venite de la campioana României. Oficialii clubului piteștean s-au întâlnit și au discutat această propunere, însă până în acest moment nu s-a luat nicio decizie clară.

Dani Coman, dispus să îi dea drumul lui Tudose, dar cu o singură condiție. „Eu am fost oarecum în situația lui”

Dani Coman, oficialul celor de la FC Argeș, a intrat în direct și a oferit mai multe detalii. Fostul portar a spus clar că, în cazul în care Mario Tudose își va dori să meargă la FCSB, clubul nu se va opune mutării. Acesta a comentat oferta venită de la Gigi Becali, însă e mai mică față de cea cerută de FC Argeș.

„Este adevărat că am avut o discuție atât cu MM, cât și cu domnul Becali. Ne-au înaintat o ofertă, nu am discutat-o prea mult. Am așteptat să vedem reacția jucătorului. Am văzut reacția tatălui jucătorului. Am avut o discuție și aseară cu Mario. Vom avea și o discuție internă cu domnul primar și vom vedea ce decizie vom lua.

Nu știu dacă se discută transferul. Noi ne dorim ca Tudose să rămână la FC Argeș. Ținem foarte mult cont de dorința jucătorului. Dacă își va dori cu ardoare să meargă la FCSB, vom găsi probabil o soluție. Știm ce înseamnă când un copil de 20 de ani vrea să se transfere. Noi vom avea încredere în el. Pe noi ne interesează jucătorul. Va fi tratat la fel. Va primi aceeași încredere ca până acum.

Oferta celor de la FCSB e mai mică față de cea pe care ne-o dorim noi. Pentru mine contează foarte mult dorința jucătorului. Eu am fost oarecum în situația lui, în perioada în care jucam la Rapid. Am avut o ofertă foarte bună și nu mi s-a dat drumul.

„Vom vedea dacă se va plăti sau nu. Nu cred că se va face mutarea”

La noi nu există un om care să ia deciziile singur. Deși, dacă vreau ca Mario Tudose să meargă la Alexandria, eu pot face asta. Noi suntem aici un grup: eu, primarul, antrenorul, jucătorii. Am discutat despre posibilitatea ca Mario să plece și ce aducem în schimb. Nu vom rămâne descoperiți.

Bogdan Andone își dorește ca Mario să rămână la echipă. E un jucător care a crescut foarte mult. Suntem convinși că va progresa. Tudose nu ne-a arătat decât vreo 40% din ceea ce ar putea deveni. Contează foarte mult ceea ce își dorește jucătorul. Mario a crescut la academia de fotbal pe care o am eu.

Benfica nu trebuie să își dea acordul. La o ofertă pentru Mario Tudose, Benfica are doar posibilitatea să îl cumpere ea. Mi-au răspuns la un mail și au spus că nu sunt interesați. Ei dețin 50% dintr-un viitor transfer.

M-am exprimat mai devreme referitor la discuțiile care au fost. A fost o ofertă făcută de FCSB, dar după discuția pe care am avut-o, am decis suma pe care pleacă Tudose. Vom vedea dacă se va plăti sau nu. Nu cred că se va face mutarea în momentul de față. Se schimbă lucrurile de la o oră la alta, dar după discuțiile cu Mario nu prea cred. Aici intervin și discuțiile pe care le-a avut cu familia. Nu știu exact. Noi suntem pregătiți pentru orice”, a declarat Dani Coman la FANATIK SUPERLIGA.