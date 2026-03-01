Dani Coman, anunț fabulos în vestiar după 1-0 cu Dinamo, rezultat care o trimite pe FCSB în play-out. Câți bani iau jucătorii lui FC Argeș: „Îmi ziceți voi cât vreți”

ADVERTISEMENT

Dinamo – FC Argeș, din etapa a 29-a din SuperLiga, s-a terminat în favoarea oaspeților, scor 0-1. În urma acestui rezultat, piteștenii s-au calificat matematic în play-off, iar Dani Coman a oferit un anunț important în vestiar.

Dani Coman a anunțat prime după Dinamo – FC Argeș 0-1

În ciuda faptului că toată lumea o vedea favorită pe Dinamo în duelul cu FC Argeș, piteștenii au reușit să puncteze prin Matos, în minutul 74, și astfel că au obținut cele trei puncte puse în joc.

În urma acestui rezultat, FC Argeș s-a calificat matematic în play-off, iar FCSB a fost trimisă direct în play-out-ul din SuperLiga. Performanța obținută de piteșteni este cu atât mai mare, echipa fiind nou-promovată în SuperLiga.

La scurt timp după victoria obținută în fața lui Dinamo, Dani Coman, vizibil mulțumit de rezultat, a anunțat că vor exista prime speciale pentru calificarea în play-off. Jucătorii vor decide ce sume vor primi din partea conducerii.

„Băieți, facem în felul următor. Eu am încredere în voi, știu că sunteți băieți de caracter. Vreau să stabiliți voi și-mi spuneți. Cât stabiliți voi, atât vă dăm”, a transmis Dani Coman în vestiarul lui FC Argeș, conform .

Dani Coman, val de bucurie după calificarea în play-off

. Președintele clubului susține că nimic, , nu poate destabiliza grupul deosebit format de Bogdan Andone.

„Eu sunt bucuros pentru echipa mea, pentru acest club frumos care a crescut de la venirea mea. Simt că am făcut alegerile corecte la nivel de lot, de staff tehnic și administrativ. De la primul om până la ultimul, toți sunt foarte importanți pentru mine. Toți și-au adus aportul la acest rezultat, la acest obiectiv, și pot spune că sunt mândru de ei.

Din punctul meu de vedere, am trecut prin multe în viață. Nu mi-a fost foarte greu, deși au încercat și încearcă unii fel de fel de metode pentru a mă suspenda și pentru a mă îndepărta de echipă. Noi, aici, la Pitești, suntem uniți, de la primar la maseur, și nu ne pot destabiliza. Chiar dacă voi fi suspendat sau se vor mai întâmpla nedreptăți ca în trecut, eu voi ieși și voi spune adevărul”, a declarat Dani Coman la zona mixtă.

Obiectivul trasat de FC Argeș

În continuare, Dani Coman a mărturisit că mereu a țintit să fie cel mai bun în ceea ce face și e convins că într-o bună zi FC Argeș va fi, din nou, campioana României.

„Avem un obiectiv îndeplinit, accederea în play-off. Ei știu că urmăresc ceea ce pune preparatorul fizic pe grupuri, iar eu vreau să-mi demonstreze că sunt caractere și să mergem la Mioveni și să câștigăm cu Bistrița și Slobozia.

Eu îmi doresc să fac performanță, să fiu cel mai bun. Poate nu acum, dar, cândva, FC Argeș va fi cea mai bună echipă. De ce? Pentru că putem. I-am lăsat pe ei să-și facă prima, am încredere în ei. Ne bucurăm de succes în seara asta, iar de mâine vom pregăti meciurile cu Bistrița și Slobozia”, a conchis Dani Coman.