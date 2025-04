Dani Coman anunță un derby Rapid – FCSB de totul sau nimic: „Nu pierd cu Șumudică pe bancă!”

, însă gândul său se duce inevitabil și la Rapid – FCSB, derby-ul finalului de sezon. Fostul portar al Rapidului a analizat duelul pentru FANATIK.

Dani Coman știe cum Marius Șumudică poate resuscita Rapidul cu FCSB: „Să le arate că nu s-a terminat totul”

Dani Coman e de părere că „alb-vișiniii” vor rămâne neînvinși în fața rivalei: „Eu cred că e un meci foarte important pentru Rapid. Cu Șumudică pe bancă eu nu cred că Rapid va pierde cu FCSB. Pentru Rapid e dureros dacă pierd oricând cu FCSB, dar în acest context și în Giulești.

Mă bazez pe inspirația lui Șumudică și pe dorința jucătorilor de a demonstra că merită să facă parte din lotul Rapidului și din tot ceea ce înseamnă Rapid în fotbalul românesc”.

va atârna însă pentru jucători: „E clar că vor fi afectați de eliminarea din Cupă, dar oamenii de lângă echipă trebuie să discute cu jucătorii, să știe să pună problema încât să le arate că nu s-a terminat totul și că încă mai sunt meciuri și mai pot ajunge acolo unde își doresc”.

Dani Coman nu a putut să se bucure pentru sibieni: „Pe Hermannstadt am promovat-o din Liga 2, iar Rapidul e echipa la care am jucat. Mă bucur că am văzut un meci frumos. N-aș putea să spun că m-am bucurat pentru Daniel Niculae sau Măldărășanu. Fiecare cu echipa lui”.

Dani Coman știe cum poate salva sezonul Rapidul

Dani Coman știe ce trebuie să facă oamenii din conducere: „Eu cred că dacă Rapid prinde cupele europene e un sezon salvat, dar nu e un capăt de țară nici dacă ratează obiectivul. Important e să facă o strategie bună pentru următorii ani, iar Rapidul să crească an de an și să ajungă acolo unde își doresc domnul Șucu și Victor Angelescu.

La investițiile care sunt, Rapid trebuie să fie tot timpul o pretendentă reală la câștigarea campionatului, nu doar la cupele europene sau Cupa României. Trebuie să își propună obiective mărețe: cupa, campionatul și cupele europene. Nu există locul 4 sau 5 la Rapid sau doar calificarea în cupele europene sau câștigarea Cupei României”.

Nu crede că Siegrist e o pierdere pentru Rapid: „Îmi place mult de tot Aioani”

și titularul din poarta Rapidului: „Mie Aioani mi se pare cel puțin la nivelul lui Siegrist. Nu e cu nimic sub el. E adevărat că elvețianul a avut o conjunctură favorabilă la Rapid, dar nu e un portar mai bun decât Aioani.

Îmi place totul la Aioani. E un portar cu care dacă știi să vorbești, sunt convins că va da mult mai mult fotbalului și Rapidului. Echilibru, reflexe bune, joc de picior, ieșiri pe centrări, e un portar de care îmi place foarte mult”.

Ce spune despre viitorul lui Cristi Săpunaru la Rapid

Dani Coman consideră că a venit momentul ca legenda Rapidului să își încheie cariera: „Mi-aș dori să continue Săpunaru la Rapid pentru că e rapidist, dar nu din postura de jucător. A demonstrat tot ce era de demonstrat și cunoaște tot ce se întâmplă la Rapid.

A venit vârsta la care el trebuie să direcționeze toată energia și tot ceea ce a învățat în fotbal către partea administrativă sau tehnică. Eu cred că el poate face asta și să fie mai bun la asta decât a fost fotbalist. Cred că Săpunaru merită un meci de retragere pe Giulești și vom veni cu toții dacă și-l va face și ne va invita”.

Importanța derby-ul din Giulești dintre Rapid și FCSB

Dani Coman e de părere că jucătorii lui Elias Charalambous își pot aconta titlul cu o victorie în Giulești: „Se mai joacă încă titlul. Dacă FCSB va câștiga în Giulești eu cred că se aproapie să fie campioană. Au jucat aproape 60 de meciuri, au avut perioade în care au avut accidentați cei mai buni jucători și totuși au câștigat meci de meci. Deci merită aprecierile tuturor pentru că au demonstrat că sunt o echipă puternică și trebuie să îi felicităm pentru asta”.

Rapidistul și-a adus aminte și de cea mai frumoasă amintire din aceste derby-uri: „Sunt multe amintiri legate de meciurile cu FCSB. Unele frumoase, altele mai puțin. Cred că e meciul de pe Lia Manoliu când am câștigat cu 2-0. Important e că avem amintiri de pe terenul de fotbal”.

Dani Coman e convins că Marius Măldărășanu poate să aducă marele trofeu la Sibiu în dauna lui CFR Cluj: „Eu nu cred că mai putem să considerăm că e o surpriză dacă Hermannstadt câștigă Cupa României. Au câștigat de 2 ori cu Rapid și cu FCSB. Au demonstrat că pot învinge orice echipă și au crescut organic”.