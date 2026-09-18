ADVERTISEMENT

Rapid – FC Argeș este un meci tare, între două echipe ce au jucat în play-off-ul sezonului trecut, însă această partidă îi găsește decimați pe piteșteni din punct de vedere al accidentărilor. Dani Coman a avut un discurs înaintea partidei prin care a părut că ridică steagul alb, însă analiștii FANATIK sunt siguri că aceasta este o tactică de destabilizare a adversarului.

Rapid nu va avea meci ușor cu FC Argeș! Dani Coman aplică „tactică Șumudică”

FC Argeș, revelația sezonului trecut din SuperLiga României, Piteștenii au cel mai slab atac din campionat și au înscris doar 5 goluri în 9 partide. Matos și Robert Moldoveanu, doi dintre pilonii din ofensiva echipei, sunt indisponibili, iar

ADVERTISEMENT

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Vivi Răchită, Sabin Ilie și Bogdan Baratky i-au dejucat planul conducătorului lui FC Argeș și sunt siguri că giuleștenii nu vor avea deloc un meci ușor: „Declarațiile lui Dani Coman mi-au adus aminte de Ionuț Popa, Dumnezeu să-l ierte, când mai avea un pic și nu se prezenta, dar în timpul meciului apăreau jucătorii. Sau mai recent de Șumi, care zicea că intră cu juniorii, dar până la urmă a făcut o echipă care i-a bătut pe FCSB. Astea sunt declarații care se dau înainte de meci pentru adormirea adversarului”, a spus Vivi Răchită.

„Nu cred că se împotmolește Rapidul. Au o echipă puternică, iar eu cred că va câștiga. Nu așa de ușor precum spune Dani Coman. Astea sunt vorbe aruncate ca să destabilizeze jucătorii. Poate le dă Rapidul vreo 4-5 goluri, iar apoi o să spună că ne-a spus dinainte. Eu cred că va câștiga Rapidul, chiar dacă ultimele meciuri le-a câștigat în minutul 90. Poate să câștige la fel, tot din cornere bătute de Moruțan, nu contează”, a fost opinia lui Sabin Ilie, la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Dani Coman are lucruri de demonstrat către lojele din Giulești

Bogdan Baratky, noul analist FANATIK, este unul dintre cei mai mari rapidiști, însă asta nu-l oprește să vorbească cu franchețe despre echipa sa de suflet. Nici el nu crede în declarațiile prăpăstioase ale lui Dani Coman și este sigur că Rapid va avea un meci dificil, pentru simplul fapt că giuleștenii nu reușesc să-și facă niciun meci prea ușor, ultimele partide fiind câștigate cu goluri marcate pe final de partidă.

ADVERTISEMENT

„Eu nu-mi amintesc ultimul meci simplu pentru Rapid. Cu FC Argeș cu atât mai puțin. Rapid a avut meciuri mai simple cu FC Argeș în sezonul regulat, însă atunci când a contat, în Cupa României sau play-off, a avut probleme. Dani Coman nu are același talent precum Marius Șumudică pentru adormirea adversarului, dar ține destul de aproape. Se vede școala veche.

ADVERTISEMENT

Într-adevăr, sunt multe accidentări la FC Argeș. Dani Coman are lucruri de demonstrat către Rapid, mai ales către lojele de la Rapid. Refuz să cred că pregătește echipa și o motivează altfel decât pentru un rezultat pozitiv. Presiunea este la Rapid. Și pentru că sunt accidentările astea la FC Argeș, dar și pentru că Pancu își dorește să aibă 3 săptămâni de liniște în care să pregătească echipa pentru următoarea treime a campionatului. Faptul că poate fi lider provizoriu cred că este de importanță secundară. Liniștea celor trei puncte și locul 2 asigurat în pauza de 3 săptămâni este ceea ce-și dorește Pancu”, a declarat Bogdan Baratky la FANATIK SUPERLIGA.

Gluma făcută de Dani Coman cu privire la problemele de lot de la FC Argeș

Înaintea meciului de pe Giulești, Dani Coman a recunoscut că nu-i face plăcere să vină pe Giulești din postura de adversar, după care a făcut o glumă despre problemele de lot cu care echipa sa se confruntă, mai ales în zona ofensivă: „Va fi un meci foarte greu. Chiar vorbeam cu colegul Robert Avram și l-am întrebat de ce am mai chemat autocarul.

ADVERTISEMENT

Ar fi trebuit să cheme un microbuz. La câți suntem în lot pentru meciul de mâine, ajungea un microbuz. Suntem decimați, sunt foarte mulți jucători care ne lipsesc, importanți. Scoateți 6 titulari de la orice echipă din lume, inclusiv de la Barcelona, și nu va arăta la fel”, a spus Dani Coman, la