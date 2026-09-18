ADVERTISEMENT

FC Argeș nu are nicio victorie în ultimele 5 etape din SuperLiga, iar vineri, de la ora 21:00, va evolua pe terenul Rapidului. Președintele piteștenilor, Dani Coman (47 de ani), a vorbit despre problemele de lot cu care se confruntă echipa. De asemenea, fostul portar al Rapidului, care a petrecut 6 ani la formația „alb-vișinie”, a dezvăluit că nu se simte bine în Giulești.

Dani Coman șochează înainte de Rapid – FC Argeș

Dani Coman a dezvăluit că nu se simte bine pe stadionul Rapidului, club pe care l-a reprezentat în două perioade, 2005-2008 și 2010-2012. „Nu mă simt bine deloc. Nu-mi place să vin în Giulești, să joc aici, să văd stadionul, să-mi văd foștii colegi, dar asta este viața.

ADVERTISEMENT

Oricum, venim mâine (n.r. vineri) în Giulești și ne vom vinde scump pielea, chiar dacă suntem cu un lot numeric, poate și valoric sub așteptări. Nu ne vom face de râs”, a afirmat președintele lui FC Argeș la . Piteștenii au strâns 11 puncte în primele 9 etape din SuperLiga și ocupă momentan locul 10.

FC Argeș, decimată înainte de meciul cu Rapid

are probleme mari de lot înainte de partida cu , ultima înainte de pauza internațională. „Va fi un meci foarte greu. Chiar vorbeam cu colegul Robert Avram și l-am întrebat de ce am mai chemat autocarul. Ar fi trebuit să cheme un microbuz. La câți suntem în lot pentru meciul de mâine, ajungea un microbuz. Suntem decimați, sunt foarte mulți jucători care ne lipsesc, importanți. Scoateți 6 titulari de la orice echipă din lume, inclusiv de la Barcelona, și nu va arăta la fel.

ADVERTISEMENT

O pun doar pe seama ghinionului. Cei care vor juca au șansa să demonstreze că sunt jucători buni, care pot face parte din lot. Chiar am încredere, sunt convins că nu ne vom face de râs mâine. În fine, este o situație nefericită, dar vom depăși acest moment. Îmi asum responsabilitatea rezultatelor mai puțin bune pentru unii, normale pentru mine. Trecem printr-o perioadă nefastă din punct de vedere al lotului, dar mergem înainte cu încredere. Am foarte mare încredere în jucătorii mei și în staff, sunt convins că lucrurile vor intra pe un făgaș normal”, a spus Dani Coman.