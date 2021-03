Dani Coman, despre secretul transformării Astrei, chiar și fără patronul Ioan Niculae. Ce spune despre revenirea lui Budescu. Exclusiv

Astra Giurgiu este una dintre cele mai în formă echipe din Liga 1 și rămâne în calculele pentru play-off și după 1-1 cu FC Botoșani. 14 puncte în ultimele 6 meciuri, o serie impresionantă care vine într-un moment neașteptat pentru mulți. După arestarea lui Ioan Niculae și plecarea vedetei Constantin Budescu.

Pe 6 februarie, Astra era învinsă pe propriul teren de FC Argeș și ajungea pe locul 13 în Liga 1. Campioana din 2016 era deja văzută ca o posibilă retrogradată. Cu atât mai mult după ce doar două zile mai târziu, Constantin Budescu semna cu Damac, după ce a fost declarat liber de contract din cauza unor restanțe financiare.

Fără vedeta echipei și, după mai puțin de două săptămâni, fără patron. Pe 19 februarie, Ioan Niculae a fost preluat de Poliție pentru a fi dus la penitenciar. Are de ispășit o pedeapsă de cinci ani. Cine mai credea atunci în șansele Astrei de a se redresa?

O lună de vis pentru Astra Giurgiu. Patru victorii și două egaoluri în campionat, plus calificarea în semifinalele Cupei României

Dar pentru Astra, ultima lună a fost una senzațională. Este echipa care a obținut cele mai bune rezultate în acest interval. Patru victorii și două egaluri în campionat. Doar campioana CFR Cluj stă la fel de bine. Dar în plus față de ardeleni, Astra are o victorie în Cupa României. Cu Petrolul, rezultat care i-a adus pe giurgiuveni în semifinalele Cupei României.

“S-au mai rezolvat și din problemele pe care le-am avut de-a lungul timpului. Au fost și probleme organizatorice, nu doar financiar. și jucători accidentați. Și jucători pe care i-am adus și nu i-am putut legitima la timp.

S-au făcut greșeli mari de-a lungul acestui campionat. Într-adevăr, suntem aproape de a prinde un loc în play-off, dar nu am realizat nimic încă. În semifinalele cupei României, trecem printr-un moment bun”, a declarat Dani Coman pentru FANATIK.

Dani Coman, despre ultimele detalii pentru obţinerea licenţei pentru cupele europene: “Sunt optimist”

CSMS Iași, Dinamo, Hermannstadt și Chindia sunt echipele pe care le-a învins Astra în campionat. Plus un egal cu Clinceni și unul cu FC Botoșani. Cu aceste 14 puncte, Astra a ajuns la doar un punct de locul 6, care duce în play-off. Șansele pentru cupele europene sunt mari, atât din campionat, cât și din cupă.

“Ne dorim să participăm la cupele europene. Astra a scăpat de o mare parte din ceea ce însemna obținerea licenței. Mai avem câteva lucruri de pus la punct..

Trebuie să vedem ce mai avem de făcut pentru a obține licența UEFA. Sunt optimist, știu ce înseamnă acest club. Știu tot ce s-a întâmplat în ultimii șase ani”, a mai spus Dani Coman.

Eugen Neagoe a revitalizat-o pe Astra: “Sunt mulțumit de el și din punct de vedere al antrenorului, și al omului”

Dani Coman este convins că ascensiunea extraordinară a Astrei se datorează în special lui Eugen Neagoe. Antrenorul de 53 de ani a preluat-o pe Astra în luna noiembrie și a reușit un parcurs absolut impresionant. Cu doar trei înfrângeri în 20 meciuri de Liga 1. Plus un parcurs fără greșeală în Cupa României.

“Sunt mulțumit de Eugen Neagoe din toate punctele de vedere. Și al antrenorului, și al omului Neagoe. Pentru noi a fost extraordinar. A revitalizat echipa, a adus acel plus de încredere jucătorilor. A știut să ia presiunea de pe umerii lor la unele meciuri. Cred că a fost cea mai bună alegere pe care am făcut-o”, a mai spus Coman.

Deși s-a vorbit de mult timp despre probleme financiare la Astra, echipa rămâne în prim-planul fotbalului românesc. Dani Coman a ținut să precizeze că jucătorii și-au primit mereu banii conform contractelor și că niciodată nu s-au luat măsuri împotriva fotbaliștilor.

Soția lui Ioan Niculae, alături de Astra. Ce spune Dani Coman despre o posibilă revenire a lui Budescu

“La Astra, chiar dacă au fost întârzieri cu banii, fiecare jucător și-a luat până la ultimul leu. Ăsta este un lucru important. Nu am încercat să dăm amenzi jucătorilor, să îi păcălim la contracte, să le trecem bonusuri la salarii. Am încercat să dăm o linie acestui club. Dacă atât putem, atât putem”, a mai spus Dani Coman.

După condamnarea primită de Ioan Niculae, soția omului de afaceri este cea care a făcut un pas în față și a venit alături de club. “Eu sunt singurul om din acest club care are drept de semnătură. Astra a jucat an de an în play-off. Un merit uriaș în ultima perioadă îl are și doamna Nicoleta Niculae, care e tot timpul alături de noi. Este o femeie puternică”, a declarat Coman.

Dani Coman spune că ușa este mereu deschisă pentru Constantin Budescu la Astra. În ciuda faptului că Budi a plecat de la echipă după ce și-a depus memoriu. Doar că talentatul fotbalist mai are contract cu Damac.

“Budescu și-a depus memoriu și a plecat liber. El mai are contract la Damac un an și jumătate. Vom vedea dacă se mai întoarce, Budescu se asociază cu performanțele noastre din ultimii ani. El oricând e bine reprimit. Chiar dacă a plecat cu memoriu. Sunt și alți jucători care au fost supărați, au fost plecați și au revenit”, a încheiat Coman.