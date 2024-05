Dani Coman, dezvăluire la conferința în care a fost prezentat la FC Argeș: „Am avut 3 oferte din Liga 1”. Despre ce cluburi este vorba

Dani Coman este noul președinte al celor de la FC Argeș. Conducătorul care a activat ultima oară la Hermannstadt a susținut o conferință de presă în cursul zilei de marți, 28 mai, în care a vorbit despre planurile sale în Trivale. Totodată, Dani Coman a mărturisit că a refuzat oferte de la CFR Cluj, U Cluj și Universitatea Craiova.

Dani Coman, prima conferință de presă la FC Argeș: „M-am întors după 19 ani”

Dani Coman a revenit după o perioadă de 19 ani la FC Argeș, club la care s-a format ca fotbalist și la care a evoluat în perioada 1999-2004. Fostul președinte din Liga 1 are planuri mărețe cu formația argeșeană pe care vrea să o readucă pe prima scenă.

„Nu a fost o decizie ușoară pe care am luat-o. Am plecat în 2005 la Rapid, m-am întors la FC Argeș după 19 ani. Am revenit într-un moment greu, dar vreau să reconstruim un club puternic, care să reziste.

Este important să aibă continuitate, să aibă o infrastructură adecvată. Asta e mai important decât revenirea în Liga 1. Este adevărat că vrem cât mai repede în Liga 1, dar este foarte important ca acest club să facă pașii corecți, să reconstruim echipa la nivel administrativ și sportiv.

Am venit cu toată încrederea aici, știu că domnul primar iubește echipa. Am venit cu tot sufletul, am toată deschiderea și sper să facem lucruri deosebite la Pitești”, a declarat Dani Coman, la conferința de presă.

Dani Coman, dezvăluire la conferința în care a fost prezentat la FC Argeș: „Am avut 3 oferte din Liga 1”

Dani Coman nu a dus lipsă de oferte după ce a plecat de la Hermannstadt. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că . De asemenea, Dani Coman a mai fost ofertat de U Cluj și Universitatea Craiova.

„Am avut 3 oferte concrete din Liga 1. Nu are rost să mai discutăm de nivelul salarial și de obiective. Important este că sunt la FC Argeș și vreau să fac performanță. Sper ca peste un an să ne bucurăm de succesul obținut.

Nu are rost să mai discutăm despre ofertele de la CFR Cluj, U Cluj sau de la Craiova. Sper să nu fie supărați pe mine. Responsabilitatea e mare, dar sunt liniștit.

Văd bucuria oamenilor și lumea nu a uitat că sunt piteștean și am făcut lucruri bune ca jucător și conducător de fotbal. O să muncesc zi de zi, tot ce am învățat voi pune în slujba clubului”, a mai spus Dani Coman.

Dani Coman caută antrenor la FC Argeș: „Vă rog să aveți încredere în mine”

Prima misiune a lui Dani Coman la FC Argeș este să aducă un antrenor după demiterea lui Eugen Neagoe. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că Nicolae Dică este favorit. pentru ca „Dicanio“ să preia banca alb-violeților.

„În această seară (n.r. marți) mă întâlnesc cu unul dintre antrenorii pe care îi doresc foarte mult. Vă rog să aveți încredere în mine. Nu vreau să mă gândesc decât la faptul că trebuie să evaluăm cu profesionalism tot ce e la FC Argeș. Nu am venit să dau afară pe nimeni. Îmi doresc ca toți cei din club să muncească cât o fac eu”, au fost cuvintele lui Dani Coman.