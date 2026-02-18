Sport

Dani Coman, discurs la 180 de grade după ieșirea de la Comisia de Disciplină: „Am comunicat cu Vassaras”

Dani Coman a fost prezent în cursul zilei de miercuri, 18 februarie, la Comisia de Disciplină a FRF. Președintele lui FC Argeș a mers să dea explicații despre afirmațiile violente la adresa arbitrului Radu Petrescu
Cristian Măciucă
18.02.2026 | 16:00
Dani Coman discurs la 180 de grade dupa iesirea de la Comisia de Disciplina Am comunicat cu Vassaras
Dani Coman, discurs la 180 de grade după ieșirea de la Comisia de Disciplină: „Să înțeleagă că poate distruge un club”. FOTO: Fanatik
Dani Coman a ieșit cu zâmbetul de buze de la sediul LPF. Președintele lui FC Argeș a mers din proprie inițiativă la Comisia de Disciplină. El a fost să dea explicații despre scandalul cu Radu Petrescu, de la finalul meciului pierdut în fața Petrolului, scor 1-2. 

Dani Coman și-a schimbat discursul despre Radu Petrescu

Dani Coman a fost foc și pară la finalul meciului Petrolul – FC Argeș 2-1. Președintele piteștenilor și-a ieșit din minți după ce arbitrul bucureștean a comis o eroare impardonabilă la scorul de 1-1. Deși nu a fost chemat la Comisia de Disciplină pentru afirmațiile dure făcute după partidă, Dani Coman s-a prezentat de bunăvoie la sediul LPF.

„Le era dor celor de la LPF de mine și am venit să-i văd. Au fost niște discuții normale, mi-am expus punctul de vedere, vom vedea ce va fi. Mi se pare absolut normal să am un punct de vedere, le mulțumesc celor din Comisie că m-au acceptat. Mai departe nu vreau să discut, concentrarea mea și atenția vor fi doar pentru meciurile care vor urma. Și asta îi rog și pe jucători și pe antrenori și pe toți care sunt în familia FC Argeș, să ne concentrăm doar pe meciurile care au rămas din sezonul regulat.

Asta îmi doresc, să fim mai buni, mai puternici. Prin intermediul dumneavoastră vreau să fac și un apel suporterilor: Duminică la meci să vină să încurajeze echipe, să nu jignim Federația, să nu jignim niciun arbitru. Să ne concentrăm doar pe echipa noastră. Îmi doresc doar ca oamenii să înțeleagă că avem nevoie de ei să încurajeze jucătorii, nu să scandeze împotriva Federației și a arbitrilor. Există transparență și mâine veți afla mai multe. Mâine se vor întâmpla mai multe”, a declarat președinte lui FC Argeș.

FC Argeș, schimb de replici cu Vassaras

Dani Coman și FC Argeș sunt pregătiți să facă pace cu Kyros Vassaras. Oficialul alb-violeților a dezvăluit că a comunicat cu președintele CCA prin intermediul email-ului, iar feedback-ul este pozitiv. Coman și-a schimbat inclusiv discursul la adresa lui Radu Petrescu.

„Am comunicat cu Vassaras doar prin intermediul email-ului și există bunăvoință, le mulțumesc pe această cale. Mâine mergem să ascultăm și noi. A fost o greșeală cum nu s-a mai întâmplat, dar cu toții trebuie să ne asumăm greșelile pe care le facem și să suportăm consecințele.

Parcă nu mai sunt așa vehement la adresa lui Radu Petrescu. Mie îmi pare rău de el, îmi pare rău că are și el o familie, are și el părinți, îmi pare rău de orice om. Dar trebuie să înțeleagă și el că și noi muncim de un an de zile, și noi avem familii, iar o greșeală așa cum a făcut-o el îți poate distruge un întreg club și munca depusă”, a transmis Dani Coman.

Înainte de startul etapei a 28-a, FC Argeș este pe locul 6, cu 43 de puncte, cu unul mai mult decât FC Botoșani. Următorul meci al piteștenilor va avea loc la Mioveni, cu Farul Constanța, duminică, 22 februarie, de la ora 15:00.

