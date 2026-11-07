Sport

Dani Coman, după absența lui Ionuț Radu de la națională: „Poate nu e o atmosferă cum îi place”

Bogdan Mariș
07.11.2026 | 13:57
Dani Coman dupa absenta lui Ionut Radu de la nationala Poate nu e o atmosfera cum ii place
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Dani Coman (47 de ani) a comentat situația lui Ionuț Radu (29 de ani). FOTO: Sport Pictures / colaj FANATIK
Dani Coman a comentat situația lui Ionuț Radu, care nu va lua parte la acțiunea din noiembrie a echipei naționale după ce a acuzat o problemă medicală.
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Ionuț Radu (29 de ani) nu va face parte din lotul României pentru partidele din noiembrie cu Polonia și Bosnia, deoarece va rămâne la echipa de club pentru a remedia o problemă la umăr. Dani Coman (47 de ani) a comentat situația portarului de la Celta Vigo, care a strâns de-a lungul timpului 11 selecții la prima reprezentativă.

Dani Coman a analizat situația lui Ionuț Radu

Gică Hagi l-a numit pe Ionuț Radu pe lista preliminară pentru partidele cu Polonia și Bosnia, însă portarul nu va lua parte la această acțiune, motivul oferit de Celta Vigo fiind o problemă medicală. Dani Coman s-a pronunțat cu privire la situația portarului. „Nu știu ce s-a întâmplat exact cu Ionuț Radu. Cred că Radu e cel mai în formă portar român, mie îmi place.

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Apără foarte bine în campionatul Spaniei, dar e clar că ceva nu-i convine la națională. Poate nu are o conjunctură favorabilă, poate nu are o atmosferă cum îi place lui. Ceva se întâmplă cu el, nu e la fel ca la Celta”, a afirmat fostul goalkeeper al naționalei la VOYO SPORT LIVE.

Cel mai probabil, Gică Hagi se va baza pe Otto Hindrich în cele două meciuri. „Hindrich e un portar care a crescut foarte mult. A apărat foarte bine la CFR Cluj, apoi a plecat în Polonia, unde văd că face treabă foarte bună. E un portar bun, dar nu știu pentru că nu-l văd zi de zi și nu urmăresc meciurile pe care le joacă”, a spus Dani Coman.

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Ștefan Târnovanu, convocat în locul lui Ionuț Radu

Gică Hagi l-a convocat pe Ștefan Târnovanu, portarul celor de la FCSB, în locul lui Ionuț Radu, aspect dezvăluit în exclusivitate de FANATIK. Din lotul pentru partidele cu Polonia și Bosnia mai face parte Otto Hindrich, aflat într-o formă foarte bună la Legia Varșovia, dar și Laurențiu Popescu, portarul Universității Craiova.

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Deși a evoluat în carieră doar în campionatele importante din Europa, Ionuț Radu a strâns doar 11 selecții la echipa națională până la vârsta de 29 de ani. Acesta are doar 2 jocuri fără gol primit la prima reprezentativă, cu Andorra în 2023 și cu Austria în 2025, evoluțiile sale fiind de multe ori sub așteptări. Din vara lui 2025, portarul român evoluează în La Liga, la Celta Vigo, unde a avut prestații apreciate.

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Bogdan Mariș
Bogdan Mariș
Absolvent al Facultății de Științe Umaniste și Sociale a Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, specializarea Jurnalism, Bogdan Mariș este redactor sportiv la site-ul fanatik.ro din anul 2025. A mai lucrat la TV Arad și Glasul Aradului.
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