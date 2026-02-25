Sport

Dani Coman, exploziv după ce a auzit că Gino Iorgulescu o vrea pe FCSB în play-off: „Îi fac lobby la Gigi Becali pentru un tricou să-l bage și pe el la pauză!”

Dani Coman îl atacă dur pe Gino Iorgulescu după declarațiile despre FCSB și lupta la play-off. Președintele lui FC Argeș acuză lipsă de echidistanță și „lobby” în favoarea roș-albaștrilor.
Alex Bodnariu
25.02.2026 | 15:40
Dani Coman exploziv dupa ce a auzit ca Gino Iorgulescu o vrea pe FCSB in playoff Ii fac lobby la Gigi Becali pentru un tricou sal bage si pe el la pauza
ULTIMA ORĂ
Dani Coman l-a atacat pe Gino Iorgulescu. Ce l-a scos din minți pe președintele de la FC Argeș
ADVERTISEMENT

Dani Coman, președintele celor de la FC Argeș, a ieșit la atac după declarațiile date de președintele Ligii, Gino Iorgulescu. Oficialul echipei din Trivale este de părere că șeful de la LPF a comis o adevărată gafă când a declarat că este bine pentru fotbalul românesc ca FCSB să intre în play-off.

Dani Coman l-a atacat pe Gino Iorgulescu. Ce l-a scos din minți pe președintele de la FC Argeș

În urmă cu nu foarte mult timp, Gino Iorgulescu a vorbit public despre șansele ca FCSB să prindă play-off-ul Superligii și a dat de înțeles că echipele din prima ligă ar fi avantajate din punct de vedere financiar dacă acest lucru s-ar întâmpla, întrucât roș-albaștrii sunt extrem de urmăriți.

ADVERTISEMENT

Dani Coman, președintele celor de la FC Argeș, echipă care se află în luptă directă cu FCSB pentru un loc de play-off, este de părere că nu este normal ca șeful Ligii Profesioniste de Fotbal să dea asemenea declarații, întrucât, în viziunea lui, acesta ar trebui să prezinte un nivel de echilibru și echidistanță.

„E stupefiant ce aud, ca președintele Ligii Profesioniste să facă lobby pentru FCSB! El este plătit de toate cluburile din România, nu doar de FCSB. Nu are voie să facă astfel de declarații. Este într-o funcție în care poate influența arbitrii, jucătorii. Dacă dumnealui consideră că trebuie să intre FCSB, poate îi fac și eu lobby să i se facă rost de un tricou cu FCSB și să-l bage la pauză Gigi.

ADVERTISEMENT
Stephen Hawking, în dosarele Epstein. Fotografie cu fizicianul zâmbind pe un șezlong, alături...
Digi24.ro
Stephen Hawking, în dosarele Epstein. Fotografie cu fizicianul zâmbind pe un șezlong, alături de două femei în bikini

Să-și vadă de treaba lui și să facă mai mult pentru fotbalul românesc, nu să facă lobby pentru FCSB. În ultima perioadă a mai făcut declarații care nu au nicio legătură cu dezvoltarea fotbalului”, a declarat Dani Coman, în direct la Digi Sport.

ADVERTISEMENT
Nu a crezut! Noi detalii ies la iveală, după despărțirea dintre Sorana Cîrstea...
Digisport.ro
Nu a crezut! Noi detalii ies la iveală, după despărțirea dintre Sorana Cîrstea și Alexandru Țiriac: "Era jos de tot!"

Ce a declarat, de fapt, Gino Iorgulescu despre FCSB și lupta la play-off

Gino Iorgulescu a vorbit despre lupta la play-off în Superliga României și a dat de înțeles că, în cazul în care FCSB ar rata calificarea în top 6, automat toate echipele din primul eșalon ar avea de pierdut din punct de vedere financiar. Președintele LPF s-a referit strict la capitolul bani, întrucât echipa lui Gigi Becali este, fără doar și poate, cea mai urmărită la TV.

„După cum arată clasamentul acum, nu pot spune că FCSB va ajunge în play-off. Și ar fi păcat. Dacă FCSB nu ajunge în play-off, toate cluburile au de pierdut. FCSB aduce oamenii la stadion, trebuie să recunoaștem. O să fie o gaură în bugetul tuturor echipelor.

ADVERTISEMENT

Mai sunt două etape și sunt șanse matematice pentru mai multe formații. Nu poți spune cum va arăta play-off-ul. Craiova, într-adevăr, joacă cel mai bine și este o echipă care pare că pornește cu prima șansă. Situația se schimbă însă în momentul în care se înjumătățesc punctele. FCSB trebuie să se gândescă la baraj, dacă ratează play-off-ul. Să ajungă în cupele europene”, a explicat Gino Iorgulescu pentru sursa menționată anterior.

Profeţia lui Dumitru Dragomir despre calificarea FCSB-ului în play-off: “Dacă o să câştige...
Fanatik
Profeţia lui Dumitru Dragomir despre calificarea FCSB-ului în play-off: “Dacă o să câştige acolo se califică”
Andrei Vochin a găsit detaliul care a făcut ca Interul lui Cristi Chivu...
Fanatik
Andrei Vochin a găsit detaliul care a făcut ca Interul lui Cristi Chivu să fie eliminat de Bodo/Glimt: „255 de kilometri și lecția pe care Nordul o predă Sudului”
Veszprem – Dinamo, în etapa a 12-a din Liga Campionilor la handbal masculin....
Fanatik
Veszprem – Dinamo, în etapa a 12-a din Liga Campionilor la handbal masculin. „Dulăii” au un nou meci important
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Oferta bombă primită de Victor Pițurcă din România: 'Nu mă așteptam'
iamsport.ro
Oferta bombă primită de Victor Pițurcă din România: 'Nu mă așteptam'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!