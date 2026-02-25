Dani Coman, exploziv după ce a auzit că Gino Iorgulescu o vrea pe FCSB în play-off: „Îi fac lobby la Gigi Becali pentru un tricou să-l bage și pe el la pauză!”

ADVERTISEMENT

Dani Coman, președintele celor de la FC Argeș, a ieșit la atac după declarațiile date de președintele Ligii, Gino Iorgulescu. Oficialul echipei din Trivale este de părere că șeful de la LPF a comis o adevărată gafă când a declarat că este bine pentru fotbalul românesc ca FCSB să intre în play-off.

Dani Coman l-a atacat pe Gino Iorgulescu. Ce l-a scos din minți pe președintele de la FC Argeș

În urmă cu nu foarte mult timp, i și a dat de înțeles că echipele din prima ligă ar fi avantajate din punct de vedere financiar dacă acest lucru s-ar întâmpla, întrucât roș-albaștrii sunt extrem de urmăriți.

, echipă care se află în luptă directă cu FCSB pentru un loc de play-off, este de părere că nu este normal ca șeful Ligii Profesioniste de Fotbal să dea asemenea declarații, întrucât, în viziunea lui, acesta ar trebui să prezinte un nivel de echilibru și echidistanță.

„E stupefiant ce aud, ca președintele Ligii Profesioniste să facă lobby pentru FCSB! El este plătit de toate cluburile din România, nu doar de FCSB. Nu are voie să facă astfel de declarații. Este într-o funcție în care poate influența arbitrii, jucătorii. Dacă dumnealui consideră că trebuie să intre FCSB, poate îi fac și eu lobby să i se facă rost de un tricou cu FCSB și să-l bage la pauză Gigi.

Să-și vadă de treaba lui și să facă mai mult pentru fotbalul românesc, nu să facă lobby pentru FCSB. În ultima perioadă a mai făcut declarații care nu au nicio legătură cu dezvoltarea fotbalului”, a declarat Dani Coman, în direct la

Ce a declarat, de fapt, Gino Iorgulescu despre FCSB și lupta la play-off

Gino Iorgulescu a vorbit despre lupta la play-off în Superliga României și a dat de înțeles că, în cazul în care FCSB ar rata calificarea în top 6, automat toate echipele din primul eșalon ar avea de pierdut din punct de vedere financiar. Președintele LPF s-a referit strict la capitolul bani, întrucât echipa lui Gigi Becali este, fără doar și poate, cea mai urmărită la TV.

„După cum arată clasamentul acum, nu pot spune că FCSB va ajunge în play-off. Și ar fi păcat. Dacă FCSB nu ajunge în play-off, toate cluburile au de pierdut. FCSB aduce oamenii la stadion, trebuie să recunoaștem. O să fie o gaură în bugetul tuturor echipelor.

Mai sunt două etape și sunt șanse matematice pentru mai multe formații. Nu poți spune cum va arăta play-off-ul. Craiova, într-adevăr, joacă cel mai bine și este o echipă care pare că pornește cu prima șansă. Situația se schimbă însă în momentul în care se înjumătățesc punctele. FCSB trebuie să se gândescă la baraj, dacă ratează play-off-ul. Să ajungă în cupele europene”, a explicat Gino Iorgulescu pentru sursa menționată anterior.