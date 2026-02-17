Dani Coman, exploziv după ce a cerut stenogramele dintre Radu Petrescu şi arbitrul VAR: “Dacă nu avem nimic de ascuns, le facem publice! Am auzit că a fost informat”. Pune tunurile şi pe Chivulete

ADVERTISEMENT

Dani Coman a vorbit despre scandalul petrecut la finalul meciului Petrolul – FC Argeș 2-1 din cauza arbitrajului. Președintele piteștenilor a spus totul despre Radu Petrescu și despre ce își dorește de acum înainte. Nu a scăpat nici Florin Chivulete.

Dani Coman a spus totul despre cererea oficială către CCA pentru publicarea înregistrărilor de arbitraj de la Petrolul – FC Argeș 2-1

FC Argeș este una dintre revelațiile acestui sezon de SuperLiga, reușind să se bată pentru play-off din postura unei echipe nou-promovate. Piteștenii au avut mai multe rezultate răsunătoare pe parcursul stagiunii, iar jocul prestat a fost unul admirabil.

Totul se poate încheia trist pentru aceștia odată cu eșecul suferit în deplasarea cu Petrolul, după o fază controversată. , iar Dani Coman a vorbit în detaliu despre doleanțele echipei sale.

„Mie mi se pare că ar fi o decizie de corectitudine (n.r. – să aibă la dispoziție înregistrările audio dintre Radu Petrescu, asistenți și camera VAR). Așa am demonstra că nu avem nimic de ascuns sau că cei de la CCA nu au absolut nimic de ascuns. Mi se pare că ar fi o decizie înțeleaptă să se arate că sunt corecți și că vor doar binele fondalului românesc. De transparență avem nevoie.

Nu vrem să dezvoltăm fotbalul românesc? Păi dacă nu avem nimic de ascuns, le facem publice, vedem cine a greșit, cine a greșit să suporte consecințele, să-și asume și să merge mai departe luptând pentru un fotbal corect.

Șansele la play-off s-au modificat considerabil. Am fost defavorizați clar cu UTA și Petrolul, unde eu consider că a fost viciere de rezultat. La meciul cu UTA am avut penalty clar, iar în minutul 38, când Mino Sota îl calcă la centru pe Moldoveanu, se impunea al doilea cartonaș galben și implicit roșu. Alta era soarta și altul era rezultatul jocului. Despre meciul de la Ploiești, ce rost are să mai discutăm… Cazul nu este închis, așteptam și noi să vedem ce se va întâmpla. […]

Mi-aș dori tare mult să avem parte, să ascultăm discuțiile dintre camera VAR și arbitrii la meciul cu UTA de acasă și la meciul de la Ploiești. Confort protocolului, la meciul de la Ploiești, camera VAR nu avea voie să intervină la acel fault. Din informațiile pe care le am, am înțeles că a fost informat din camera VAR. Și atunci și arbitrul din camera VAR trebuie să suporte consecințele, trebuie să-și asume. Iar dacă vrem normalitate și nu avem nimic de ascuns, ar trebui să ascultăm discuțiile dintre ei”, a spus inițial Dani Coman.

Ce a spus Dani Coman despre felul în care a reacționat la adresa lui Radu Petrescu

Adrenalina și mai ales nervii acumulați după meciul cu Petrolul . Acum, președintele lui FC Argeș a explicat ce a simțit în acel moment și care este părerea sa, în general, despre „central”.

„Trebuie să se înțeleagă că și eu sunt om și eu am trăirile mele, iar când un om își bate joc de munca ta, de munca întregii echipe, de un oraș întreg, de o istorie, atunci poți apela și la astfel de lucruri. Nu pot să zic că îmi pare rău, îmi pare rău pentru că n-ar fi trebuit să se ajungă la astfel de lucruri.

Acum, nu există un element al incitării. Poate fi considerată o declarație metaforică, din punct de vedere emoțional, fără să aibă instrucțiuni concrete asupra incitării cuiva, fără nicio formă. Nu a fost scopul meu. Din punct de vedere emoțional trebuie să înțelegem că avem și noi trăirile noastre. Suntem oameni și avem trăiri.

Nu am înjurat pe nimeni. Nu m-am dus să-i agresez fizic. Nu, doar i-am cerut niște explicații care mi se par foarte, foarte normale. Toți președinții de cluburi cer explicații în cazul în care sunt defavorizați. Să-mi spună un arbitru, chiar și când am pierdut, m-am dus și i-am felicitat pe toți. M-am dus în vestiar și le-am spus ‘Bă băieți, vă mulțumesc pentru arbitraj, astăzi am jucat slab, nu meritam nimic’.

Chiar și lui Radu Petrescu. Am avut un meci în care ne-a arbitrat și în prima repriză lumea l-a contestat. M-am dus la pauză și i-am spus ‘Radu, ai arbitrat foarte bine. Nu te lua după gura lumii, ai arbitrat foarte bine. Eu am televizor în lojă și deciziile tale au fost corecte’. Dar ce aș fi putut să-i spun după meciul de la Ploiești? Bravo, Radu! Bine că ți-ai bătut joc de noi și de un oraș întreg!?”, a mai spus Dani Coman.

La ce sentință se așteaptă Dani Coman după ce l-a făcut praf public pe Radu Petrescu. Ce dorință are președintele lui FC Argeș

Dani Coman nu a suportat încă niciun fel de consecință în urma declarațiilor făcute, însă, dacă va fi sancționat, el nu concepe un astfel de scenariu. De asemenea, oficialul piteștenilor își dorește ca, de acum, doar cei mai buni „cavaleri ai fluierului” români să arbitreze meciurile rămase de disputat.

„Păi dacă voi fi sancționat că spun adevărul și că am curajul să-l spun, înseamnă că societatea românească și fotbalul românesc nu are nevoie de astfel de oameni care spun adevărul și care luptă pentru dezvoltarea fotbalului. Ar trebui să se facă un front comun dacă vrem normalitate și dacă vrem să dezvoltăm fotbalul românesc. Trebuie să înțelegem că la Ploiești mi s-a întâmplat mie, etapa asta i s-a întâmplat Sibiului. Peste două etape vor țipa cei de la FCSB, cum au făcut-o de altfel și au fost îndreptățiți.

Ar trebui ca pe acest final de sezon regular, prioritar să fie arbitrajul fotbalului românesc. Cei mai buni arbitri pe care îi avem să-i lăsăm să arbitreze în fotbalul românesc. Pentru că președintele CCA și arbitrii sunt plătiți din banii din fotbalul românesc. Că nu îi mai trimitem în Arabia Saudită pentru că avem destule probleme aici. Asta ar trebui să facem, să rezolvăm problemele din fotbalul românesc și din arbitrajul românesc”, a subliniat Dani Coman.

Dani Coman l-a luat în colimator și pe Andrei Chivulete. „Sibiul a fost dezavantajat clar”

Un alt „client” al lui Dani Coman a devenit și Andrei Chivulete, care s-a aflat la centru în meciul Hermannstadt – CFR Cluj 0-1, dar și la FC Argeș – UTA 0-1. La Sibiu, , deși arătase punctul cu var inițial. Dani Coman l-a criticat în direct.

„Sibiul a fost dezavantajat clar. Din punctul meu de vedere a fost penalty clar în ultimul minut. Iar nu înțeleg de ce și-a schimbat decizia după ce a mers la camera VAR, pentru că am văzut toți că a fost penalty clar. Putea fi și henț în careu, dar mai ales atunci când apărătorul sare cu ambele brațe pe jucătorul Sibiului, eu cred că se impunea, fără discuție, penalty 100%.

Mă interesează ca fotbalul românesc să aibă parte de arbitraje bune, să avem cei mai buni arbitrii. Că vor mai greși, sunt oameni și ei și eu greșesc și cu toții greșim. Doar dacă nu muncești, nu greșești. Dar să nu fie greșeli voite și să nu fie greșeli așa cum a fost cea de la Ploiești. Pentru că nu este normal. Să fluieri înainte să ajungă mingea în careu, nu este normal”, a mai spus Dani Coman.

Dani Coman își amenință rivalele din campionat. „O să fim în play-off!”

Deși calculele sunt extrem de dificile pe final de sezon regular, fiind mai multe echipe în luptă directă pentru calificarea în play-off, Dani Coman a anunțat clar că FC Argeș va lupta până la capăt și că va fi între primele 6.

„Am crezut că sunt doar greșeli normale, dar după ceea ce s-a întâmplat la meciul cu UTA și la meciul de la Ploiești, este clar că nu suntem doriți. De cine, nici nu mă interesează. Vom avea forța necesară. Vom fi și mai buni și mai puternici să ne luptăm pe teren și tot acolo o să fim în play-off.

Să câștigăm două meciuri și vom vedea dacă vom fi sau nu, doar Dumnezeu știe. Noi vrem să ieșim cu fruntea sus, că am făcut tot ceea ce a depins de noi. Că adversarul a fost mai bun sau că jocul nu ne-a ajutat, vom vedea. Eu îmi doresc să câștigăm toate cele trei meciuri pe care le avem. Și este posibil!”, a concluzionat Dani Coman la FANATIK SUPERLIGA.

43 de puncte a strâns FC Argeș

6 este locul ocupat de piteșteni după 27 de etape