Dani Coman, frustrat după cele două eșecuri la rând cu FC Argeș! Cum vede lupta la play-off: “Echipa care câștigă derby-ul Clujului va intra, cealaltă nu”

FC Argeș încă stă în zona de play-off din SuperLiga, însă ultimele rezultate – două eșecuri – au mai scăzut moralul echipei lui Bogdan Andone. Dani Coman, președintele trupei din Trivale, este extrem de frustrat după ultimele înfrângeri și analizează lupta pentru top 6.

FC Argeș a învins pe FCSB și pe Metalogobus în primele meciuri jucate în acest an. Cele 6 puncte au făcut ca piteștenii să urce, la un moment dat, până pe locul 4. Au urmat apoi eșecurile cu UTA și cu U Cluj, două contracandidate la top 6, iar echipa lui Andone pare intrată acum într-o pasă proastă și tremură pentru poziția de play-of.

Într-o intervenție la FANATIK SUPERLIGA, Dani Coman, președintele lui FC Argeș a vorbit despre situația echipei sale. Fostul portar nu și-a ascuns . Aici, elevii lui Bogdan Andone au evoluat bine, ratând foarte mult în a doua repriză.

”O senzație de frustrare pentru că am avut o a doua repriză la Universitatea Cluj bună. Am avut posibilitatea să egalăm la ratarea lui Matos. Nu am făcut-o, iar ei pe contraatac ne-au dat al treilea gol. (n.r. acolo s-a jucat meciul?) Da, din punctul meu de vedere, da. Repet, am făcut o a doua repriză bună, am controlat jocul. Din păcate, n-am reușit să egalăm”, a spus Coman.

Cum vede șeful piteștenilor lupta la play-off: “Echipa care câștigă derby-ul Clujului va intra, cealaltă nu”

Întrebat dacă s-a schimbat ceva la echipa sa, Dani Coman spune că . ”Nu cred că s-a schimbat nimic. Au mai fost perioade în care am pierdut două jocuri și ne-am revenit apoi. Sper ca și de data asta să fie la fel. Am pierdut două jocuri, să-l câștigăm pe următorul, adică cel de mâine (n.r. cu Hermannstadt)”.

Cât despre lupta la play-off, Coman este optimist. ”(n.r. Te gândești în continuare la play-off?) Bineînțeles că mă gândesc la play-off și eu cred că vom fi în play-off. Dacă nu vom fi în play-off, înseamnă că nu merităm. E simplu”.

În ceea ce privește următorul meci, cu Hermannstadt, Dani Coman recunoaște că nu va fi deloc un duel simplu. ”Nu va fi simplu. Uitați-vă la Hermannstadt. Exceptând meciul cu Rapid, au făcut partide foarte bune. Chiar și primele 30 de minute, în meciul cu Rapid, și-au creat ocazii, au dominat jocul, n-au înscris.

Eu cred că Hermannstadt va urca în clasament și nu-și merită locul. La lotul pe care îl au, la stabilitatea pe care o au din punct de vedere financiar, condițiile pe care le au, au un antrenor foarte bun și eu cred că nu se va pune problema retrogradării la Sibiu”, a spus Coman.

Revenind la lupta pentru play-off, Dani Coman a fost întrebat ce echipe ar mai putea prinde top 6. În opinia sa, din Cluj doar o echipă va prinde play-off-ul, adică învingătoarea duelului CFR vs U de sâmbătă, 7 februarie: ”Eu cred că va fi doar o echipă din Cluj. Cea care va câștiga meciul următor, derby-ul Clujului, aia va fi în play-off.

Nu cred că vor avea putere amândouă să intre. Mai departe nu mă interesează. Pe mine mă interesează de echipa mea. Dacă noi vom fi acolo, nici nu mă interesează cu cine vom juca. Veți vedea că în play-off vom arăta foarte bine. Acum să ne ajute Dumnezeu să fim acolo”, a concluzionat Coman.