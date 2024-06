Dani Coman, gest fabulos față de o glorie a fotbalului românesc care-și pierduse speranța! „M-a lăsat…”. Exclusiv

FANATIK a stat de vorbă cu , și am aflat un episod demn de toată lauda. Am vorbit cu fostul goalkeeper și despre prietenii care i-au mai rămas în fotbal.

Dani Coman, gest fabulos față de o glorie a fotbalului românesc care-și pierduse speranța! „M-a lăsat…”

Fostul mare portar născut în Giurgiu a povestit gestul fantastic făcut de Dani Coman pentru el în urmă cu mai mulți ani. Deși șefii Astrei Giurgiu nu l-au luat niciodată în seamă pe goalkeeperul în vârstă de 77 de ani, Dani Coman s-a oferit să-l ajute într-o situație extrem de delicată.

Narciz Coman locuiește într-o garsonieră în Giurgiu și nu avea posibilități materiale pentru a se opera de coxartroză, însă Dani Coman s-a oferit să-i plătească el intervenția chirurgicală și să-l ajute și cu un medic.

„Astra Giurgiu pentru mine nu prea a fost Astra Giurgiu. S-a antrenat la Ploiești, la Giurgiu n-a făcut nicio secție de copii și juniori. Spuneți-mi și mie ce jucători au venit de la juniorii lor la seniori. Același lucru i-am cerut și lui Dani Coman să-mi spună. A tăcut.

Apropo de Dani Coman pe care vreau să-l menționez, am o stimă deosebită față de el. Când a fost să mă operez de coxartroza, Dani Coman a venit la mine și mi-a zis așa: ‘nea Narcis, eu îți dau un doctor bun la Floreasca, Gheorghe Popescu, care m-a operat și a făcut-o foarte bine’.

Dani mi-a dat și o sumă de bani din buzunarul dânsului pe care să o dau medicului. După operație n-am mai găsit medicul și n-am dat nimic. L-am sunat pe Dani și i-am zis să vină să-i dau banii înapoi. Gestul pe care l-a făcut Dani m-a lăsat….

Mi-a zis că de multe ori voia să cunoască pentru că noi avem același nume și multă lume îl întreba dacă e fiul meu sau nepotul. Un băiat bine crescut, educat. E foarte primitor, mie mi-a plăcut de el”, a declarat Narcis Coman pentru FANATIK.

Câți prieteni mai are Narciz Coman?

Narciz Coman a vorbit și despre prietenii care i-au mai rămas după o viață în fotbal: „Nu știu câți prieteni mai am acum. Sunt mulți, că tot orașul mă salută. Am avut întotdeauna prieteni mulți. Prieten pe care să-l sun la 2 dimineața n-am. Am un singur prieten pe care n-am vrut să-l deranjez. E vorba de Alexandru Pantazie, are restaurant, care e dinamovist și de două ori pe an cheamă jucătorii vechi de la Dinamo, pe cei de la Craiova, a fost și Ungureanu, și Beldeanu, și face câte o masă.

Mai stăm la o discuție. Din fotbal mai vorbesc doar cu Petre Marinescu, vârful de atac de la Târgoviște, dar el e în Tulcea. Chiar de curând am vorbit cu el și ziceam să ne vedem. Mai suntem vreo 5-6 în viață din echipa titulară a celor de la Târgoviște de atunci”.

, însă în trecut a ocupat aceeași funcție la Astra Giurgiu, echipă cu care a câștigat Superliga în sezonul 2015-2016.

1 trofeu a câștigat Narciz Coman în toată cariera: Cupa României, cu Steaua, în 1971, după 3-2 în finala cu Dinamo

