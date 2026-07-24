Dani Coman, măcel după FC Argeș – Petrolul 1-0: „O să fie amendat!”. Avertisment pentru Bogdan Andone: „Nu sunt mulțumit! Îmi doresc puncte!”

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Dani Coman, președintele celor de la FC Argeș, a intrat în direct la câteva minute după victoria obținută de echipa sa în meciul cu Petrolul Ploiești. Oficialul clubului din Trivale a anunțat că Ricardo Matos, eliminat în partida de la Mioveni, va primi o amendă. Mai mult, acesta a vorbit și despre transferurile cerute de Bogdan Andone.

Dani Coman a anunțat pedeapsa pentru Ricardo Matos! Decizie imediată după victoria cu Petrolul

Ricardo Matos a fost eliminat în finalul primei reprize din duelul dintre FC Argeș și Petrolul. Dani Coman a anunțat că fotbalistul nu va scăpa de amendă, chiar dacă și-a recunoscut vina.

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„E roșu clar, nu avea voie să facă astfel de chestii. Cred că a fost roșu fără discuție, îl lovește fără intenție. Chiar dacă nu în zona feței, cum s-a prefăcut Papp. Unii fotbaliști trăiesc doar din asta. Da, o să fie amendat Matos. Și eu mi-am plătit amenda singur când am fost suspendat. O să-i stabilesc amenda zilele următoare, așa e la FC Argeș. Nu mă interesează dacă și-a recunoscut vina. Nu trebuia să facă asta”, a declarat Dani Coman la

Dani Coman așteaptă mai mult de la Bogdan Andone

Mai mult, e a comentat și declarațiile lui Bogdan Andone. Antrenorul celor de la FC Argeș a cerut conducerii întăriri, considerând că lotul pe care îl are la dispoziție este prea scurt. Dani Coman a explicat că, în acest moment, este greu să aducă jucători de calitate în condițiile bugetului clubului.

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„(n.r. Bogdan Andone a zis că mai are nevoie de jucători) Și eu mai am nevoie de puncte. Jucători au venit, a plecat Bettaieb și au venit jucători. Nu suntem o țară atractivă și avem un buget de la care nu mă abat. Nu putem da salarii de 15.000 de euro. Avem salariile la zi. Asta e strategia mea. Plus că doresc jucători mai buni decât cei pe care îi avem. Eu nu sunt adeptul să luăm 10 jucători în vară numai pentru a lua ceva. Nu, nu sunt mulțumit de jucători. Îmi doresc mai mult”, a mai declarat Dani Coman