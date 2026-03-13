Dani Coman, mesaj în forță pentru rivalele din play-off după U Craiova – FC Argeș 0-1. Ce a spus despre lupta la titlu. Video

Gabriel-Alexandru Ioniță, Tibi Cocora
14.03.2026 | 00:05
CORESPONDENȚĂ DIN CRAIOVA
Dani Coman, declarații după U Craiova - FC Argeș 0-1. Foto: Fanatik
În mod așteptat, Dani Coman s-a declarat fericit după ce FC Argeș a învins Universitatea Craiova chiar în Bănie cu scorul de 1-0 în primul meci din play-off-ul SuperLigii. Președintele clubului din Pitești a transmis în primul rând faptul că, în viziunea sa, această victorie nu face decât să confirme parcursul foarte bun pe care echipa antrenată de Bogdan Andone l-a avut până acum în această stagiune.

Ce le-a transmis Dani Coman rivalelor din play-off după U Craiova – FC Argeș 0-1

În continuare, fostul portar a subliniat că „vulturii” vor continua să abordeze doar în sensul celor trei puncte puse în joc fiecare partidă rămasă de disputat din acest campionat, chiar dacă a făcut și mențiunea că în principiu toate adversarele sunt mai valoroase decât echipa pe care o reprezintă, cel puțin pe hârtie.

Astfel, Coman a dorit să scoată în evidență în mod special faptul că la Pitești se cunosc foarte bine limitele formației pregătite de Bogdan Andone. Dar, chiar și în aceste condiții, se tinde spre mai mult, în primul rând pentru că jucătorii au demonstrat din plin, o dată în plus, prin această victorie de la Craiova că au o anumită calitate.

De ce crede Dani Coman că FC Argeș poate face lucruri importante în continuare

În plus, staff-ul tehnic coordonat de Andone a arătat și el până acum, mai mult decât suficient, că știe exact ce are de făcut pentru ca FC Argeș să se exprime la un nivel bun și foarte bun. Așadar, concluzia lui Dani Coman a fost una mai mult decât clară. Anume că echipa din Pitești are toate ingredientele necesare pentru a putea spera măcar că va reuși să facă lucruri importante în continuare în acest sezon de SuperLiga.

„Da, sunt fericit, am întâlnit echipa de pe primul loc, o echipă foarte bună, o echipă care an de an se luptă pentru câștigarea campionatului. Am demonstrat că suntem și noi o echipă în creștere, o echipă așa cum ne dorim să fim, să creștem organic, cum a crescut și acest club, organic, de doi ani de zile. Și să avem rezultate până la urmă. Ăsta este cel mai important aspect.

Am demonstrat astăzi, și nu numai astăzi, am câștigat și la FCSB, și la CFR Cluj, și la Dinamo, înseamnă că nu întâmplător suntem în play-off-ul campionatului. Așa cum am spus la începutul play-off-ului, fiecare meci îl vom trata la fel, adică la victorie. Indiferent de adversar.

Ne cunoaștem limitele, știm ceea ce putem face, știm unde putem ajunge. Vom juca fiecare meci la victorie, chiar dacă trebuie să recunoaștem că întâlnim echipe mai bune decât noi din toate punctele de vedere. Dar noi compensăm prin alte lucruri.

Înseamnă un lucru extraordinar să câștigi pe Ion Oblemenco, să câștigi împotriva Craiovei, echipa de pe primul loc. Asta arată că avem jucători de calitate, că avem o echipă unită, un grup unit, că avem un staff tehnic care știe să pregătească fiecare meci, indiferent de adversar. Asta nu face decât să ne bucure, să ne dea speranțe pentru viitor”, a declarat Dani Coman la finalul meciului Universitatea Craiova – FC Argeș 0-1. 

Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
