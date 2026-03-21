Dani Coman, mesaj războinic după 0-1 cu U Cluj: „Nu au fost cu nimic peste noi!”. Ce spune președintele piteștenilor despre gafa lui Căbuz

ADVERTISEMENT

În etapa a 2-a a play-off-ului SuperLigii, FC Argeș a pierdut în fața celor de la U Cluj. Singurul gol al meciului a venit în urma unei greșeli incredibile a portarului Cătălin Căbuz, care s-a dezechilibrat după o pasă primită, mingea a ricoșat de piciorul său de sprijin și a ajuns în poartă. Cum a comentat Dani Coman aceste evenimente.

Dani Coman, mesaj războinic după 0-1 cu U Cluj

La scurt timp după FC Argeș – U Cluj, scor 0-1, Dani Coman a explicat că formația pregătită de Cristiano Bergodi nu a oferit în plus față de echipa sa. Președintele piteștenilor e de părere că ocaziile au lipsit la ambele porți și că victoria putea, în contextul echilibrului din joc, să revină elevilor pregătiți de Bogdan Andone.

ADVERTISEMENT

„Nu au fost cu nimic peste noi, din contră, cred că în a doua repriză am dominat-o în totalitate. Diferența a făcut-o acea greșeală. Sunt de părere că fotbalul te pedepsește. Fotbalul se joacă în față. Nu știu dacă am fi putut fi mai curajoși, dar am făcut un job bun. Ambele echipe au avut un joc tactic foarte bun.

Nu au fost foarte multe ocazii mari de poartă, puteam apăra și eu azi. Nu ne-au pus probleme, dar putem fi de acord că sunt o echipă puternică. Astea sunt meciurile de play-off. Sunt doi antrenori care își organizează foarte bine echipele. Eram convins că va fi un meci fără prea multe faze de poartă, fără spectacol”, a declarat Dani Coman, conform .

ADVERTISEMENT

Cum comentează Dani Coman greșeala lui Căbuz

Dani Coman a transmis că . Totuși, președintele piteștenilor a mărturisit că își dorește mult mai mult de la echipa sa, ci nu ca jucătorii să se mulțumească cu faptul că au reușit să intre în play-off-ul SuperLigii după promovare.

ADVERTISEMENT

„Nu cred că convocarea l-a influențat pe Căbuz. A fost efectiv un ghinion! Nu e o greșeală tehnică de portar, ci o greșeală de poziționare a piciorului stâng. Trebuia să joace cu latul, nu să încerce să dea tare în mine. Borta a greșit când a dat pasa. Repet: fotbalul se joacă în față.

Dacă vrei să ajungi la nivelul următor… noi trebuia să punem presiune pe ei și puteam chiar să câștigăm. Nu au fost cu nimic peste noi! Sunt ferm convins că antrenorii au pregătit meciul astfel încât să nu primească gol. Speram să marcăm la vreo fază fixă sau la o execuție a vreunui jucător. Sunt mulțumit de atitudinea jucătorilor, dar nu sunt mulțumit de rezultat; îmi doresc mai mult, egalul nu ne ajută cu nimic. Am demonstrat că în a doua repriză suntem o echipă organizată foarte bine și cred că puteam obține mai mult dacă am fi avut mai mult curaj”, a conchis Dani Coman.