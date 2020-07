Dani Coman: „Noi vrem să jucăm cu Universitatea. Când vor ei, în orice zi şi la orice oră! Putem pierde amândouă cu 0-3“

Dani Coman, preşedintele Astrei Giurgiu, a comentat situaţia echipei sale. A vorbit despre meciul amânat cu Universitatea Craiova şi despre scenariile existente.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

De asemenea, oficialul giurgiuvean i-a atenţionat pe olteni că, dacă vor încerca să câştige la „masa verde“, pot avea surpriza ca ambele formaţii să piardă cu 0-3, că pentru programarea iniţială nu a putut fi respectată din cauza unui caz de Covid în tabăra lor.

Dani Coman a declarat, la Digisport, că formaţia pe care o reprezintă îşi doreşte să termine toate meciurile pe teren şi este dispusă să joace oricând cu Universitatea Craiova. Astra a făcut toate demersurile necesare la DSP şi LPF pentru ca meciul să poată fi programat.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Dani Coman despre…

… Crepulja şi Covid-19

„Crepulja ne-a anunţat că are stări febrile. Am trimis pe cineva şi avea 38. A rămas în izolare. Azi şi-a făcut testul de COVID-19 şi a ieşit pozitiv. Nu credeam că poate să fie pozitiv. Am vrut să îl facem ieri după-amiază, dar nu se mai puteau face recoltări. L-am programat pentru azi dimineaţă, iar doctorii ne-au garantat că vom primi rezultatul în cursul zilei.

Aseară, s-a simtit mai rău. Acum e bine, mai are doar febră. Jucătorii sunt acasă, în izolare. Am făcut adresa la DSP. Aşteptăm răspunsul lor, să vedem dacă putem să jucăm vineri.

ADVERTISEMENT

Crepulja a fost doar la un restaurant să mănânce şi la benzinărie să limenteze. La restaurant, a fost cu încă o familie, a unui prieten, şi a stat pe terasă. Nu ştie de unde a luat.

Ni s-a comunicat ce trebuie să facem. Dar încercăm toate variantele pentru a termina campionatul pe teren. Sper să ne dea DSP-ul voie să facem două teste până sâmbătă, pentru a juca. Putem să jucăm sâmbătă cu Universitatea şi cu FCSB luni. Putem juca oricând!“.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

… posibilitatea de a pierde 0-3

„Meciul iniţial a fost programat sâmbăta trecută. Am făcut testarea normal. Aveam rezultatele vineri. Nu am putut juca nici sâmbătă, nici luni, din cauza celor de la Craiova. E vina noastră? Să caute variante să putem juca pe teren. Dacă cei de la Craiova sunt mai buni, să ne bată pe teren. Nu iau în calcul posibilitatea să pierdem cu 0-3. Nu avem de ales dacă primim decizie la masa verde, trebuie să ne supunem. Dar vom merge şi ne vom căuta dreptatea“.

… partida contra Craiovei şi o eventuală revanşă

„Jucăm oricând. Ştim cum ne-a bătut Craiova în minutul 90, iar băieţii de-abia aşteaptă revanşa. Budescu îmi spunea, ieri, că de când a intrat el nu am mai pierdut niciun meci. Şi că-mi promite el că vom câştiga“.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

… salariile la echipă şi ofertele pentru jucători

„Mâine se plăteşte un salariu la noi. Mai devreme am vorbit cu domnul Niculae. Jucătorii şi antrenorii vor fi plătiţi. Şi săptămâna viitoare va fi încă un salariu. Ar aduce salariile la nivelul lunii aprilie. Nu sunt jucători care să vină să spună că nu vor să rămână din cauza restanţelor.

Bogdan Andone, dacă va avea vreo ofertă, vedem. Îl vindem şi pe el, de ce nu? Avem oferte pentru mai multi jucători“.

ADVERTISEMENT

… numărul de echipe din Liga 1 în sezonul viitor

„Cred că 18 echipe în Liga 1 nu este realizabil. Şi din punct de vedere financiar ar fi un impediment pentru toate echipele. Trebuie să fim rezonabili şi corecţi. Banii de la televiziuni ne ajută pe toţi. Daca vor fi 18 se vor împărţi la încă 4 echipe. Ţinând cont de situaţie, nu ştim ce se va întâmpla, aşa cum s-a discutat cu 16 echipe ar fi cea mai bună variantă“.

… protocolul în sezonul viitor

„Cred că lotul de 25 ar trebui să fie mai mare. Orice jucător care e pozitiv să fie scos din lot şi să se joace cu cine e disponibil. Eu cred că noul protocol UEFA poate fi pus în practică şi în România. Jucătorii vor înţelege că trebuie să se responsabilizeze“.

ADVERTISEMENT

… încercarea Craiovei de a obţine victoria la „masa verde“

„Indiferent câţi ne vor scoate din lot avem cu cine să jucăm. Avem copii talentaţi. Jucăm oricând, când vor ei. La orice oră, numai să ne lase să jucăm. Am înţeles că ei nu vor să joace dacă ne voie DSP-ul voie să jucăm vineri.

Prima dată nu s-a jucat din cauza lor. Se poate să pierdem şi noi, şi ei cu 0-3. Ei vor să stăm 5 zile. Să refacem testul duminică şi să nu mai avem când să jucăm. Nimeni nu mai are simptome. Niciun jucător din lot.

Nu consider că Univeritatea a fost favorizată (n.r. – cu amânările anterioare). Nici ei nu ştiau. A fost o situaţie neprevăzută. Nu mă interesează când joacă CFR cu Universitatea. Pe mine mă interesează să jucăm noi şi să o batem pe Craiova“.