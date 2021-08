Dani Coman, ofertat de Neluțu Varga să-i ia locul președintelui Marian Copilu la CFR Cluj. Răspunsul șefului de la Sibiu a venit pe loc. Exclusiv

, după ce formația ardeleană a ratat calificarea în grupele Ligii Campionilor și Europa League. Pe lângă Marian Copilu, inclusiv antrenorul Marius Șumudică și juristul Ioan Ivașcu ar fi fost dați afară de la campioana României.

Dani Coman a refuzat-o pe CFR Cluj

Dani Coman a fost ținta principală a lui Neluțu Varga pentru postul de președinte la CFR Cluj, potrivit . Însă, FANATIK a aflat că actualul șef de la Hermannstadt a refuzat oferta campioanei României, acesta dorind să rămână la formația sibiană și să promoveze în Liga 1.

„Nu plec la CFR, rămân la Sibiu să promovez cu Hermannstadt”, le-a mărturisit Dani Coman apropiaților.

Dani Coman a fost instalat pe postul de președinte al celor de la Hermannstadt, în vara acestui an, după despărțirea de Astra Giurgiu.

Scandal „monstru” la CFR Cluj

CFR Cluj a pierdut partida retur cu Steaua Roșie Belgrad, scor 1-2 (1-6 la general), din play-off-ul Europa League. După acest meci, Neluțu Varga ar fi decis să se despartă de Marius Șumudică, astfel că, vineri dimineață, tehnicianul nu a fost lăsat să pătrundă în baza de antrenament.

„Eu sunt antrenorul echipei. La ora 10 trebuia să fiu la antrenament. Vă rog frumos să-mi dați voie. Dacă aveți vreun ordin, eu mă conformez. Filmez că nu m-ați lăsat să intru”, i-a spus Marius Șumudică paznicului de la poarta bazei de antrenament, potrivit .

Ulterior, dezvăluită de FANATIK, conform căreia acesta le-a transmis jucătorilor de la CFR Cluj că antrenamentul echipei va avea loc sâmbătă, atunci când ar trebui să intre și în cantonament pentru partida cu FCSB.

„Eu am făcut programul pentru mâine. Nu m-a sunat nimeni, eu tot aştept. Astăzi, stie toată lumea, am fost la antrenament şi nu am fost lăsat să intru.

Diseară, jucătorii nu se vor duce la antrenament! Nu ştiu ce se întâmplă sau ce o să fie.

Eu am contract si nu pot sa îmi dau demisia pentru că sunt pe primul loc în campionat şi sunt calificat în grupele Conference League!

Mâine, echipa trebuie să intre în cantonament pentru meciul cu FCSB! Vom vedea! Deocamdată, clubul nu are jurist, nu are preşedinte… Nici nu ştiu cine şi când o să mă sune, dacă o să mă sune”, a declarat Șumudică, potrivit Digi Sport.