Dani Coman, pe val după victoria lui FC Argeş pe “Ion Oblemenco”: “Am mărit primele! Dacă vrem performanţă trebuie să câştigăm trofee”. Câţi bani au încasat jucătorii. Exclusiv

FC Argeș a învins Universitatea Craiova în prima etapă din play-off și a dat startul unei adevărate „nebunii” în actuala ediție de play-off din SuperLiga. Dani Coman a intrat în direct și a spus totul despre victoria obținută pe terenul oltenilor. Ce bani le-a oferit jucătorilor.

FC Argeș a „dinamitat” lupta la titlu în acest sezon de SuperLiga după victoria din prima etapă a play-off-ului pe terenul Universității Craiova. Piteștenii au câștigat cu 1-0 și au provocat un val de reacții în lumea fotbalului românesc.

Dani Coman, președintele clubului, a intrat a doua zi în direct la FANATIK SUPERLIGA și a spus totul despre rezultatul uriaș obținut de echipa sa în Bănie. Fostul internațional român a spus că a simțit încă dinainte că Argeș va pleca cu toate cele 3 puncte.

„(n.r. – ) Da, aveam încredere în echipă. Am văzut care este starea de spirit a grupului și aveam eu feeling-ul ăsta că vom câștiga. Nu mă gândesc la egal, mă gândesc doar la victorie. Este adevărat că au avut absențe, dar și noi am avut.

Până la urmă trebuie s-o recunoaștem, Craiova înseamnă mult în fotbalul românesc în momentul de față. Este o echipă care se luptă an de an pentru câștigarea campionatului, dar și noi am demonstrat că nu suntem întâmplător în play-off-ul campionatului!”, a spus inițial Dani Coman.

Cum vede Dani Coman lupta la titlu în play-off după succesul lui FC Argeș în prima etapă cu U Craiova

Odată cu victoria lui FC Argeș în Bănie, toate celelalte formații din play-off au șanse matematice la titlu. Dani Coman a spus că nu există, în acest moment, o echipă care să fie superioară din toate punctele de vedere și să domine autoritar.

„Este adevărat că va fi un play-off în care se va juca fiecare meci. Deocamdată nu putem spune de o echipă că este net superioară celorlalte. Vor mai trece meciuri și vom vedea. Deocamdată suntem la începutul play-off-ului. Dar dacă îmi amintesc ce se discuta în trecut, vreau să-l felicit pe Sabin Ilie.

A fost singurul care a fost cel mai aproape de obiectivul pe care am terminat sezonul regular. A fost singurul care a spus că FC Argeș va termina pe locul șapte. Restul oamenilor din fotbal au spus 13, 14…”, a mai spus oficialul piteștenilor.

Conducerea lui FC Argeș l-a lăudat pe antrenorul Bogdan Andone

Dani Coman a avut cuvinte de laudă apoi la adresa staff-ului de la FC Argeș. Președintele clubului nu a ezitat să îl elogieze în direct pe antrenor

„Cel mai mare merit îl au antrenorii. Avem un preparator fizic foarte bun. Avem antrenori secunzi foarte buni, avem un antrenor de portari foarte bun. Și aici nu mai trebuie să vă mai spun eu nimic de Bogdan Andone. În afară de faptul că e un antrenor senzațional, este și un om de excepție, e un om cu care merită să pleci la război”, a mai punctat Dani Coman.

Ce prime au jucătorii lui FC Argeș și ce bani au încasat după victoria cu U Craiova

Un alt aspect pe care Dani Coman l-a mai comentat în cadrul intervenției sale telefonice a fost legat de primele pe care le acordă, personal, jucătorilor de la FC Argeș. Sumele pleacă de la 800 de euro, iar performanța finală (clasarea finală la final de play-off) va decide cât se va mai adăuga în plus.

(n.r. – Domn primar a mărit primele aseară?) Domn primar nu poate decât să ne susțină cu tot ceea ce depinde de dânsul. Primele le măresc doar eu și tot eu le micșorez. Le-am mărit aseară pentru că meritau.

Au niște prime în funcție de locul pe care vor termina play-off-ul. E o sumă fixă, iar la locul cinci li se mai adaugă 400 de euro, la locul patru încă 800. Și clubul are nevoie de bani, iar ei vor fi plătiți în funcție de performanță. Prima fixă pleacă de la 800 de euro!”, a spus Dani Coman.

Cum se poate lupta FC Argeș cu granzii din SuperLiga. „Compensăm prin asta!”

În final, Dani Coman a spus că performanța se poate obține doar prin câștigarea de trofee. El este conștient de nivelul lui FC Argeș, dar a enumerat principalele punte tari cu ajutorul cărora echipa lui poate ține piept granzilor din campionat.

„Cuvântul performanță nu este interzis. Iar dacă vrem să facem performanță trebuie să câștigăm trofee. Suntem conștienți sau cel puțin eu sunt conștient de nivelul valoric al lotului pe care îl avem, de condițiile pe care le avem, dar noi compensăm prin corectitudine, prin ambiție foarte mare, prin determinare, prin agresivitate în sensul bun al cuvântului, printr-o organizare foarte bună atât în afara terenului, cât și în teren.

Lucrurile astea nu fac decât să ducă la performanță, pentru că suntem corecți cu fotbalul și cu viața, iar viața și fotbalul te răsplătesc dacă ești corect!”, a mai spus Dani Coman în direct la FANATIK SUPERLIGA.