Dani Coman, Președintele Anului la Super Gala Fanatik 2025. An fantastic la FC Argeș

Dani Coman a fost prezent la Super Gala Fanatik 2025 pentru a-și revendica titlul de „Președintele Anului”. După ce a făcut din Hermannstadt o nucă tare în SuperLiga României, fostul portar are rezultate impresionante și în conducerea lui FC Argeș.

Dani Coman, Președintele Anului 2025

Deși mai mulți conducători de club au impresionat prin abilitățile lor din 2025, Dani Coman a fost cel care s-a evidențiat cel mai tare. El a intrat în proiectul piteștenilor încă din mai 2024, iar într-un an și jumătate a adus echipa pe prima scenă fotbalistică din România, unde face o figură frumoasă. Aceste reușite i-au adus la Super Gala Fanatik 2025 premiul de „Președintele Anului 2025”.

Cum a schimbat-o Coman pe FC Argeș

FC Argeș a retrogradat la finalul sezonului 2022/2023, după ce a terminat play-out-ul pe loc de baraj. Piteștenii au întâlnit-o pe Dinamo, care a câștigat la pas meciul tur, cu 6-1, și a fost aproape imposibil ca acest rezultat să mai poată fi întors în retur. Deși au învins cu 4-2 în a doua manșă, nu a fost de ajuns pentru a rămâne în prima ligă.

Performanțele slabe au continuat, iar FC Argeș a avut emoții chiar la retrogradarea în Liga a III-a în sezonul următor, însă s-a salvat în play-out. Odată cu venirea lui Dani Coman, proiectul a început să arate din ce în ce mai sănătos, iar „vulturii violeți” au ieșit învingători la finalul sezonului trecut de Liga a II-a. În primul sezon de SuperLiga de la revenire, FC Argeș a surprins pe toată lumea și este una dintre candidatele clare la play-off.

Proiectele care i-au adus premiul

Dani Coman și-a început cariera de președinte la Astra Giurgiu, echipă ce, din păcate, s-a desființat. După o experiență de 6 ani acolo, Coman a acceptat provocarea celor de la FC Hermannstadt, unde alături de Marius Măldărășanu a făcut dintr-o echipă mică o adevărată sperietoare chiar și pentru cele mai mari cluburi din România.

care se află la o distanță liniștitoare de play-out. Piteștenii au făcut transferuri interesante pentru prima ligă, printre care Caio Ferreira, Adel Bettaieb sau Ricardo Matos, fotbalist care retrogradase cu Gloria Buzău, iar experiența lui Dani Coman a fost exact ceea ce trebuia pentru a scoate maximum din potențialul acestor fotbaliști.

Planurile lui Dani Coman pentru 2026

Pentru 2026, Dani Coman vrea să continue să facă o treabă corectă la FC Argeș, fără să pună o mare presiune pe fotbaliști. „Președintele Anului” a dezvăluit că să readucă plăcerea suporterilor de a veni la stadion pentru a susține echipa locală:

„Eu, când am venit la Pitești, mi-am dorit un singur lucru. Mi-am dorit să fac performanță. Vreau să readucem Piteștiul acolo unde era cândva. Ne dorim ca suporterii să se bucure de jocuri, de spectacol, de golurile marcate. Ceea ce se întâmplă în momentul de față este doar consecința muncii pe care o depunem. Orice om este important în angrenajul echipei, iar rezultatele sunt ale tuturor. Deocamdată nu am realizat nimic. Ne dorim să ajungem cât mai sus atât în campionat, cât și în Cupa României”, spunea Dani Coman la FANATIK SUPERLIGA după o victorie zdrobitoare cu 3-0 în fața lui CFR Cluj.

Reacția lui Dani Coman când a fost numit „Președintele Anului”

Dani Coman a oferit o primă reacție după ce a fost numit „Președintele Anului” la SUPER GALA FANATIK 2025. „Simt o reală onoare să împărtășesc acest moment cu adevărat special cu dumneavoastră. Să fii desemnat ‘Preşedintele de club al anului’ înseamnă mult pentru oricine. Avem nume sonore în această sală, Meme Stoica, domnul Iuliu Mureșan, asta înseamnă că sunt pe drumul cel bun. Dar, pe această cale, vreau să le mulțumesc tuturor celor care sunt angrenați în proiectul pe care îl dezvoltăm la Pitești.

Le mulțumesc jucătorilor, le mulțumesc, în primul rând, suporterilor, pentru că sunt alături de noi chiar și în momentele grele. Le mulțumesc antrenorilor, staff-ului administrativ, le mulțumesc oamenilor care sunt lângă echipă și, nu în ultimul rând, îi mulțumesc domnului primar Cristian Gentea, pentru dragostea pe care o arată față de oraș și față de club. Sunt convins că fără dragostea pe care ne-a arătat-o, susținerea era aproape imposibilă”, a declarat oficialul celor de la FC Argeș.