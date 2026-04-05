Dani Coman, prima reacţie după FC Argeş – Dinamo 1-1: „Salariul băncii lor de rezerve depăşeşte cel al întregului lot de la noi”. Ce obiectiv a trasat echipei. Exclusiv

ADVERTISEMENT

FC Argeş şi Dinamo au remizat, . Piteştenii au deschis scorul prin Matos, cu un minut înainte de pauză, din penalty. „Câinii” au jucat mai bine în partea secundă şi au egalat prin Gnahore, în minutul 76. În urma acestei remize, FC Argeş ocupă locurile 5 şi 6 în play-off.

Dani Coman, reacţie după Argeş – Dinamo 1-1

Dani Coman a oferit o reacţie pentru FANATIK după remiză, spunând că rezultatul este echitabil. Preşedintele piteştenilor a reliefat , spunând că rezervele de la Dinamo câştigă cât tot lotul lui FC Argeş:

ADVERTISEMENT

„Eu cred că a fost un rezultat echitabil, ţinând cont de ocaziile pe care le-am avut noi, dar şi ei, trebuie să recunoaştem. Au o echipă bună, aţi văzut şi banca lor de rezerve. Salariul băncii lor de rezerve depăşeşte cel al întregului lot de la noi. Sunt mulţumit, atât de joc, cât şi de rezultat”, a spus Dani Coman pentru FANATIK.

Piteştenii se gândesc la Europa: „Putem să ne batem cu orice echipă din play-off”

Preşedintele piteştenilor e sigur că echipa lui nu şi-a spus ultimul cuvânt şi se gândeşte chiar la un loc de Europa. Eşecul cu U Cluj a fost greu de digerat pentru modul în care s-a produs, dar Coman e sigur că echipa lui poate să joace de la egal la egal cu orice echipă de play-off:

ADVERTISEMENT

„Noi am demonstrat că putem, am câştigat la Craiova, am făcut egal cu Dinamo, am pierdut cum am pierdut cu U Cluj, cu acel gol. Cred că am demonstrat că putem să ne luptăm cu orice echipă din play-off şi o vom face”, a declarat Coman pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

FC Argeş luptă pe două fronturi în acest final de sezon. Piteştenii vor evolua împotriva celor de la U Cluj în semifinale, pe 22 aprilie la Mioveni. Cu şapte etape înainte de final, piteştenii sunt pe locul 5 în campionat, la 6 puncte de U Cluj şi Universitatea Craiova, ambele cu câte un meci mai puţin disputat.

ADVERTISEMENT