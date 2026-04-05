Dani Coman, prima reacţie după FC Argeş – Dinamo 1-1: „Salariul băncii lor de rezerve depăşeşte cel al întregului lot de la noi”. Ce obiectiv a trasat echipei. Exclusiv

Dani Coman s-a declarat mulţumit de egalul obţinut de FC Argeş cu Dinamo. Preşedintele piteştenilor a dezvăluit că la nivel salarial, rezervele celor de la Dinamo depăşesc întregul lot al piteştenilor.
Marian Popovici
05.04.2026 | 17:41
Dani Coman prima reactie dupa FC Arges Dinamo 11 Salariul bancii lor de rezerve depaseste cel al intregului lot de la noi Ce obiectiv a trasat echipei Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Dani Coman, prima reacţie după FC Argeş - Dinamo 1-1: "Salariul băncii lor de rezerve depăşeşte cel al întregului lot de la noi". Ce obiectiv a trasat echipei. Sursa: sportpictures.eu
FC Argeş şi Dinamo au remizat, scor 1-1, în a treia etapă din play-off. Piteştenii au deschis scorul prin Matos, cu un minut înainte de pauză, din penalty. „Câinii” au jucat mai bine în partea secundă şi au egalat prin Gnahore, în minutul 76. În urma acestei remize, FC Argeş ocupă locurile 5 şi 6 în play-off.

Dani Coman, reacţie după Argeş – Dinamo 1-1

Dani Coman a oferit o reacţie pentru FANATIK după remiză, spunând că rezultatul este echitabil. Preşedintele piteştenilor a reliefat diferenţa de buget dintre cele două formaţii, spunând că rezervele de la Dinamo câştigă cât tot lotul lui FC Argeş:

„Eu cred că a fost un rezultat echitabil, ţinând cont de ocaziile pe care le-am avut noi, dar şi ei, trebuie să recunoaştem. Au o echipă bună, aţi văzut şi banca lor de rezerve. Salariul băncii lor de rezerve depăşeşte cel al întregului lot de la noi. Sunt mulţumit, atât de joc, cât şi de rezultat”, a spus Dani Coman pentru FANATIK.

Piteştenii se gândesc la Europa: „Putem să ne batem cu orice echipă din play-off”

Preşedintele piteştenilor e sigur că echipa lui nu şi-a spus ultimul cuvânt şi se gândeşte chiar la un loc de Europa. Eşecul cu U Cluj a fost greu de digerat pentru modul în care s-a produs, dar Coman e sigur că echipa lui poate să joace de la egal la egal cu orice echipă de play-off:

Oamenii care își injectează grăsime din cadavre ca să „poată spune că au...
Digi24.ro
Oamenii care își injectează grăsime din cadavre ca să „poată spune că au mers la sală”: Cum a apărut noua modă „zombi filler”

„Noi am demonstrat că putem, am câştigat la Craiova, am făcut egal cu Dinamo, am pierdut cum am pierdut cu U Cluj, cu acel gol. Cred că am demonstrat că putem să ne luptăm cu orice echipă din play-off şi o vom face”,  a declarat Coman pentru FANATIK.

”Nu” categoric! Medicii nici n-au vrut să audă de cererea familiei lui Mircea...
Digisport.ro
”Nu” categoric! Medicii nici n-au vrut să audă de cererea familiei lui Mircea Lucescu

FC Argeş luptă pe două fronturi în acest final de sezon. Piteştenii vor evolua împotriva celor de la U Cluj în semifinale, pe 22 aprilie la Mioveni. Cu şapte etape înainte de final, piteştenii sunt pe locul 5 în campionat, la 6 puncte de U Cluj şi Universitatea Craiova, ambele cu câte un meci mai puţin disputat.

  • 29 de puncte are FC Argeş în play-off
  • 2025 e anul în care piteştenii au promovat în SuperLiga
Simone Inzaghi, înapoi în Italia? Antrenorul pe care Chivu l-a înlocuit la Inter...
Fanatik
Simone Inzaghi, înapoi în Italia? Antrenorul pe care Chivu l-a înlocuit la Inter a dat vestea
Mariano Navone, campion la Țiriac Open! Sumă impresionantă pe care a pus mâna...
Fanatik
Mariano Navone, campion la Țiriac Open! Sumă impresionantă pe care a pus mâna argentinianul la turneul patronat de miliardarul român
Play-off SuperLiga, live blog etapa 3. Rapid – U Cluj, derby de titlu!...
Fanatik
Play-off SuperLiga, live blog etapa 3. Rapid – U Cluj, derby de titlu! Absență de ultimă oră din lotul lui Gâlcă
Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
