Sport

Dani Coman, reacție virulentă după victoria cu Dinamo: ”Mi s-a cam luat”. Președintele lui FC Argeș a plecat de la interviu

Traian Terzian
07.11.2026 | 00:08
Dani Coman reactie virulenta dupa victoria cu Dinamo Mi sa cam luat Presedintele lui FC Arges a plecat de la interviu
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Dani Coman (47 de ani) a lămurit situația lui Bogdan Andone după victoria cu Dinamo. Sursă foto: Renato Anghelescu / Fanatik
FC Argeș a învins Dinamo și a pus capăt un serii negre. Dani Coman a fost fericit pentru victorie, dar s-a enervat când a venit vorba despre situația lui Bogdan Andone.
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Dani Coman (47 de ani) a recunoscut că victoria a fost una norocoasă, deoarece Dinamo a avut numeroase ocazii de a marca. Președintele piteștenilor și-a anunțat încă odată susținerea pentru Bogdan Andone și apoi a plecat de la interviu.

Dani Coman a răbufnit după victoria cu Dinamo

Fără succes în ultimele trei luni în campionat, FC Argeș a ieșit din pasa neagră cu o victorie în fața lui Dinamo, scor 2-1, în etapa a 15-a din SuperLiga, dar Dani Coman s-a arătat deranjat de comportamentul fanilor care în ultima perioadă i-au cerut demisia antrenorului Bogdan Andone.

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”A trecut ceva timp de când nu ne-am mai bucurat. E foarte importantă aceasta victorie, dar acum păcat că vine pauza. Ne vom pregăti și vom vedea în continuare. Secretul? Doar Dumnezeu!

Au avut multe ocazii, mai ales în a doua repriză, au o echipă foarte bună. Dar azi am avut șansă spre deosebire de alte jocuri. Am avut zece jucători accidentați, unii și-au revenit, dar e greu să fii în formă sportivă imediat după accidentare.

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(Își juca Bogdan Andone postul?) Am auzit fel și fel de răutăți și sincer mi s-a cam luat. Am obosit. Eu am avut o discuție și am zis ca Andone are susținerea mea. Vom vedea și ce ne vom dori fiecare în continuare. Urmează două săptămâni de pauză și ne gândim bine pe ce drum mergem pentru că eu am obosit de la atâta răutate”, a declarat Coman, conform Prima Sport, după care s-a întors brusc și a plecat din fața jurnaliștilor.

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Dani Coman, mesaj ferm pentru suporteri

Mai târziu, președintele grupării piteștene a intrat în direct la emisiunea Digi Sport Special și a avut un discurs la fel de acid. El a explicat că nu este supărat pe oamenii din Primărie și s-a arătat dezamăgit de faptul că fanii au uitat unde era echipa în urmă cu 2-3 ani.

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”Obiectivul este să ieșim din zona în care suntem acum. Anticipam că nu vor fi rezultatele de anul trecut, dar niciodată nu mi-am imaginat că ne vom lupta pentru evitarea retrogradării. Am greșit undeva și noi, e clar.

Eu mi-am asumat de fiecare dată responsabilitatea rezultatelor. Eu sunt cel care conduce acest club. Îmi doresc să avem liniște și să se termine odată cu răutatea asta a oamenilor. Oamenii au uitat foarte repede unde eram acum doi ani și jumătate și unde suntem acum, și din punct de vedere sportiv, și organizatoric.

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Clubul a crescut din toate punctele de vedere. Sunt și momente grele în viața oricărei echipe. (n.r. – Te referi la suporteri, la Primărie?) Nu mă refer la Primărie, sub nicio formă. Am văzut și răutăți la adresa domnului primar, care nu are nicio vină”, a spus Dani Coman.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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