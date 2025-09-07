Dani Coman, replică acidă pentru Gigi Becali în scandalul Tudose: „Și dacă ajung în alte locuri și nu îmi văd fata ani de zile, tot bărbat rămân”

Povestea transferului lui Mario Tudose la FCSB nu s-a încheiat. Dani Coman a intrat în direct și a vorbit despre ultimele detalii de la negocieri. Oficialul clubului a spus și câteva cuvinte despre criticile primite de la finanțatorul campioanei României.

Ultimele detalii legate de transferul lui Mario Tudose. Merge sau nu la FCSB!?

S-a declanșat o adevărată telenovelă în jurul transferului lui Mario Tudose la FCSB. Gigi Becali vrea să își întărească linia defensivă cu un jucător care să poată îndeplini și criteriul U21, iar fundașul de la FC Argeș e pe placul latifundiarului din Pipera.

. Piteștenii dețin doar 50% din drepturile federative ale fundașului. În cazul unui transfer, restul banilor merg la Benfica. Gigi Becali nu pare însă dispus să arunce cu banii pe un fotbalist atât de tânăr.

Dani Coman, oficialul celor de la FC Argeș, a vorbit despre negocierile cu patronul de la FCSB și a dat de înțeles că, dacă suma cerută va fi oferită, iar jucătorul își dorește să joace pentru campioana României, nu va fi ținut cu forța la club. Totuși, acesta a precizat clar că mutarea se va face numai în termenii stabiliți inițial.

Dani Coman, anunț vehement: „Eu nu sunt idiot, eu înțeleg din prima”

„Pe mine tatăl meu m-a învățat și mi-a spus că vrea să crească un bărbat. Și dacă o să mor mâine, tot bărbat o să mor. Indiferent de discuții, de ce s-a întâmplat, eu rămân bărbat. Și dacă ajung în alte locuri și nu îmi văd fata ani de zile, tot bărbat rămân. La mine nu există așa ceva.

Eu așa știu, așa sunt învățat, să discut față în față, așa am fost crescut, așa voi face. Dacă am ceva de spus cuiva, o spun în față. Nu vreau să deranjez pe cineva, dar și dacă trebuie să deranjez, o pot face.

Eu știu că am spus că mă sună domnul primar, nu știu dacă a fost așa sau nu. Dar când un om îți spune același lucru de 10 ori, cauți să ieși din acea discuție. Din ce știu eu, i-am spus că mă sună domnul primar, dar nu știu, e posibil să-i fi spus și asta.

Noi am mai făcut transferuri la FCSB, am mai transferat jucători și de la Astra la FCSB. Și știu și ei foarte bine, atât Gigi, cât și MM. Și aici mă opresc.

Astăzi sau mâine, da, se va lua o hotărâre. Oricare jucător este de vânzare la FC Argeș, dar la prețul corect, pe care îl stabilim noi. Iar dacă se va întâmpla acest lucru cu oricare jucător, suntem pregătiți să punem altceva în loc.

Pe mine nu mă influențează, eu am trăit multe, și în fotbal, și în afara fotbalului, nu mă interesează și nici nu sunt ranchiunos. E posibil orice în orice moment, da. Noi am stabilit un preț, nici nu am apucat să le spun prețul pe care îl vrem. Nu era mare față de ce ofereau ei, dar nu am mai apucat. Discuția s-a terminat când le-am spus că vrem să negociem. A fost prețul pus de domnul Becali, într-o negociere nu există doar o parte.

Repet, dacă ți se spune același lucru de 10 ori, eu nu sunt idiot, eu înțeleg din prima. Eu ce vorbesc cu un om, rămâne acolo. Nici asta nu contează, eu l-am sunat aseară pe tatăl lui Mario Tudose și l-am asigurat că, din contră, va fi mult mai apreciat în cazul în care va rămâne la noi. Îi cunosc familia, de când era mic, a crescut la mine la școala de fotbal, nu se pune problema să fie marginalizat.

E suficient de matur, de echilibrat, de educat, nu va fi afectat sub nicio formă, va fi și mai bun. Nu sunt afectat, pe mine m-au distrat discuțiile astea, mi-au stârnit așa inteligența. Așa se face, dacă ești profesionist, așa trebuie să procedezi”, a precizat Dani Coman la