Dani Coman, replică după acuzațiile de la Fanatik SuperLiga ale lui Gigi Nețoiu despre FC Argeș: „Nu mai suntem acum 20 de ani”. Exclusiv

Dani Coman i-a dat replica lui . Oficialul „alb-violeților” respinge orice acuzație legată de eventuale jocuri de culise.

Dani Coman, indignat de acuzațiile lui Gigi Nețoiu la adresa lui FC Argeș: „Chiar aș vrea să îi răspund”

Dani Coman a reacționat pentru FANATIK după acuzațiile lui Gigi Nețoiu la adresa lui FC Argeș: „Chiar aș vrea să îi răspund. Dacă mă deranjează nu mă interesează numele. Am ascultat ceea ce a spus domnul Nețoiu. Mă cunoaște foarte bine pentru că m-a avut jucător la Rocar București. Știe ce fel de conducător sunt și că sunt profesionist”.

ADVERTISEMENT

Oficialul piteștenilor are o explicație pentru răbufnirea lui Nețoiu: „Eu îi înțeleg supărarea și frustrarea că nu a putut să fie acolo unde și-a dorit și unde considera că merită, însă nu trebuie să ia din meritele FC Argeșului. În 6 meciuri din play-off am câștigat 5 și am făcut un egal”.

Dani Coman respinge orice aluzie legată de arbitraje cu dedicație: „Trebuie să fie fair-play și să recunoască faptul că FC Argeș a fost echipa mai bună. Iar dacă Roman era arbitrul FC Argeșului nu greșea împotriva noastră, nu? Trebuie să înțeleagă că Dani Coman nu se ocupă cu astfel de lucruri, iar timpurile s-au schimbat. Nu mai e cum era odată”.

ADVERTISEMENT

Președintele lui FC Argeș a ținut să facă o precizare și legată de o eventuală influență a primarului Piteștiului: „Domnul Gentea nu se implică. La FC Argeș decide doar Dani Coman. Nu avem nevoie de astfel de lucruri pentru că avem o echipă foarte bună și un staff tehnic excelent, și nu facem nimic altceva decât jucăm fotbal și am demonstrat pe teren”.

Dani Coman, mesaj pentru Gigi Nețoiu: „Nu se mai face ce să făcea acum 20 de ani”

Dani Coman a ținut să îi mai transmită ceva omului care : „Dumnealui e un om de fotbal și are atâta experiență. Ce jucăm nu e întâmplător. Eu îi înțeleg supărarea pentru că e totuși Gigi Nețoiu și a făcut multe în fotbal.

ADVERTISEMENT

Probabil spera să fie în fața noastră. Repet, lucrurile s-au mai schimbat, am mai crescut și noi și nu se mai face ce să facea acum 20 de ani.

ADVERTISEMENT

Ce treabă avem noi cu Vassaras? Nu am de unde să știu pe cine a mers el să felicite. Pe mine nu mă interesează cine mă arbitrează și cine e observator. Merităm să fim pe locul 3 și jucătorii trebuie felicitați. În rest, se va discuta tot timpul”, a mai spus oficialul „vulturilor” în exclusivitate pentru site-ul nostru.