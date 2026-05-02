Dani Coman, revoltat după U Cluj – FC Argeș 1-0: „Nu se poate așa ceva! N-ai voie”. Anunț incredibil despre viitorul său la FC Argeș

FC Argeș a suferit un nou eșec în play-off-ul Superligii, 0-1 cu U Cluj, iar rezultatul a fost unul extrem de frustrant pentru piteșteni, care au primit gol în prelungiri. La final, președintele clubului, Dani Coman (47 de ani), a criticat dur eroarea uriașă comisă de Florin Borța la faza care avea să decidă meciul de pe Cluj Arena.

FC Argeș a fost foarte aproape de un rezultat pozitiv pe terenul „șepcilor roșii”, însă Florin Borța l-a faultat în careu pe Alexandru Chipciu în minutul 90, iar Dan Nistor a transformat lovitura de la 11 metri. La final, Dani Coman a avut o reacție dură. „Nu se poate așa ceva, în minutul 90, să nu-l conduci și să blochezi centrarea, să-i dai peste picioare…e prea mult.

Să nu te ducă capul că trebuie să blochezi centrarea, nu să ataci decisiv acolo… Nu contează acțiunea pe care a făcut-o Chipciu, contează gestul pe care l-a făcut Borța. Nu se poate așa ceva. N-ai voie în minutul 90 să îi dai peste picioare! E un jucător cu experiență, care a jucat foarte bine pe tot parcursul jocului.

Întreaga echipă, atât cât putem noi, a făcut un meci bun, dar această greșeală umbrește tot efortul pe care l-au făcut jucătorii. (n.r. ce i-ai spune lui Borța dacă l-ai avea în față?) Mai bine să nu-l am”, a afirmat președintele lui FC Argeș după , conform .

FC Argeș renunță la apelul la TAS pentru licența UEFA

Cei de la FC Argeș au primit în această săptămână verdictul cu privire la licența UEFA, iar răspunsul a fost negativ. Inițial, , însă situația s-a schimbat după înfrângerea de la Cluj. „Pentru ce să mai mergem la TAS, când noi din punct de vedere sportiv nu suntem pe un loc care să ne permită accesul într-o cupă europeană? Pentru ce să mai dăm bani la TAS?

Am văzut fel și fel de supoziții, că luăm bani de la stat, că am ratat licențierea pentru UEFA. (n.r. bani publici luați) Este adevărat, dar trebuie să înțelegem că nu poți face performanță doar cu bani de la autoritățile locale, din drepturile TV și din sponsori. Poți fi în play-off, dar nu poți să te lupți niciodată cu echipele care au bugete de 10 milioane sau peste 10 milioane de euro”, a declarat oficialul piteștenilor.

Pleacă Dani Coman de la FC Argeș?

Dani Coman a afirmat că ar putea să plece de la FC Argeș la finalul acestui sezon. „Singurul lucru la care mă gândesc în momentul de față e ce voi face eu. Îmi doresc să mă lupt și eu pentru obiective, pentru trofee. În situația asta e greu să mă lupt pentru trofee. Mă gândesc la toate lucrurile, și să mai rămân, și să plec… Mi-am făcut datoria față de club, trebuie să înțeleagă toată lumea că îmi doresc să câștig și eu trofee, să mă lupt de la egal la egal cu orice echipă din campionat, dar cu șanse reale, nu conjunctural”, a spus fostul mare portar.