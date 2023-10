Dani Coman, „sânge” vişiniu: „Eram singurul din cartier care ţinea cu Rapidul!”

Încă de când era copil, la Pitești, Coman era fan al formației din Giulești. Perioada sa la Rapid a fost cu bune și cu rele. Idol al echipei în prezent, Coman a trecut și prin momente în care galeria a fost împotriva lui.

Dani Coman are Rapidul în sânge

Dani Coman a fost invitatul lui Robert Niță și al lui Lucian Ionescu la emisiunea „Suflet de Rapidist”, care se difuzează în fiecare marți, de la 13:30, pe site-ul FANATIK.RO, și a vorbit despre ceea ce a însemnat gruparea giuleșteană în viața și cariera sa.

“Am venit cu plăcere. Sunt convins că va fi o emisiune foarte frumoasă. Oricând atunci când sunt înconjurat de oameni dragi, răspund pozitiv. Sufletul de rapidist va rămâne tot timpul.

Eu nu am fost rapidist din 2005 de când am ajus în Giulești, eu am fost rapidist de mic copil. Eram singurul din cartier care țineam cu Rapidul. Așa am crescut, așa m-am dezvoltat și așa voi rămâne.

Marea majoritate a vecinilor, a prietenilor mei, țineau cu Steaua și Dinamo. Eram singurul care ținea cu Rapid și încercam să țin piept celorlalți. A fost o copilărie frumoasă pe care am trăit-o eu, sunt convins că și voi”, a spus Dani Coman.

Dani Coman a fost colec cu Adi Mutu și cu Rică Neaga

Dani Coman a jucat la Rapid în perioada 2004 – 2008 și 2010 – 2012. Pe vremea când era junior, Coman a fost coleg cu un alt fotbalist care a apărat culorile Rapidului.

“Dacă aveam 30 de minute libere luam mingea și jucam în parcarea blocului. Pe maidan, în curtea școlii. Unde găseam loc liber, acolo jucam. Eu tot timpul jucam atacant, nu stăteam în poartă niciodată.

Nici la școală, nici la bloc, tot timpul eram atacant. Am crescut la FC Argeș, acolo m-am dezvoltat ca om, ca fotbalist. Au fost momente extraordinare la Pitești, la echipă. Aveam o echipă foarte bună.

Am câștigat titlul la juniori. Aveam o grupă foarte bună cu Adrian Mutu, cu Adrian Neaga. Am fost crescuți foarte frumos de domnul profesor Mihai Ianovschi. Am avut și un antrenor cu portarii, pe nea’ Sile Stan, un om drag mie”, a completat Dani Coman.

