Dani Coman sare în ajutorul lui Marius Șumudică și îi transmite un mesaj lui Dan Șucu

Fostul portar din poarta Rapidului, Dani Coman, a avut numai vorbe bune și încurajatoare în legătură cu Marius Șumudică. Coman a fost antrenat de Șumi în perioada în care era între barele echipelor Rapid, Astra Giurgiu și FC Vaslui.

Șumudică: un egal, o victorie și o înfrângere

. Primul meci acasă cu Șumudică la cârma echipei s-a încheiat într-o notă negativă pentru rapidiști, după ce Universitatea Cluj s-a impus cu 2-0. Trupa bucureșteană a adunat 9 puncte în 9 etape disputate.

la ultimul meci pe care Rapidul l-a avut în Giulești, cel contra lui U Cluj: „Șumudică are nevoie de timp pentru a-și implementa sistemul de joc, gândirea pe care o are. Are nevoie de timp, iar lumea trebuie să înțeleagă că nu are vreo baghetă magică”, a declarat Dani Coman pentru .

Actualul președinte al FC Argeș a continuat și a punctat că fostul său antrenor are nevoie doar de încredere și de timp: „E un antrenor foarte bun, e un antrenor care își va îndeplini obiectivele, sunt ferm convins că și le va îndeplini, doar că are nevoie de timp”, a mai spus Dani Coman pentru aceeași publicație.

Sub conducerea lui Șumudică, Rapidul a debutat cu o victorie în deplasare contra lui Poli Iași, scor 2-1. Apoi, Șumi a remizat cu 1-1 pe terenul celor de la Universitatea Craiova, iar la meciul din Giulești contra liderilor U Cluj, feroviarii nu au putut aduce niciun punct acasă.

Dani Coman îi vede la clujeni în play-off

grație reușitelor lui Hildeberto Pereira și ale lui Dan Nistor. Trupa condusă de Ioan Ovidiu Sabău este lider dupa 9 etape din Superliga și are însumate un număr de 21 de puncte, la 5 distanță de locul 2, Oțelul Galați.

Acest lucru nu a putut fi neglijat de actualul președinte a celor de FC Argeș, Dani Coman. Fostul portar a lăudat meciurile făcute de „șepcile roșii” de până acum și a observat jucătorii-cheie pe care U Cluj s-a bazat în startul sezonului.

„U Cluj are un start de sezon foarte bun. Se vede munca lui Sabău, se vede că au stabilitate din toate punctele de vedere, că sunt un grup organizat, merg foarte mult pe omogenitate și rezultatele nu întârzie să apară.

100% va fi candidată la play-off. Au jucători foarte buni, au îmbinat foarte bine tinerețea cu jucătorii cu experiență. Îi au pe Nistor și Chipciu, doi fotbaliști foarte buni. Au creat un grup frumos acolo”, a continuat Dani Coman pentru aceeași publicație.

U Cluj este neînvinsă în cele 9 etape desfășurate din Superliga. Trupa lui Sabău a înregistrat aproape doar victorii, iar singurele rezultate de egalitate au fost cele împotriva FCSB-ului (1-1 pe Ghencea), împotriva lui UTA Arad (0-0 pe Francisc Neuman) și contra Petrolului (0-0 pe Ilie Oană)