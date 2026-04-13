Dani Coman, semnal de alarmă după Rapid – FC Argeș 0-0: ”Performanță fără bani nu se face”

Revelația actualului sezon, trupa lui Bogdan Andone a reușit un rezultat pozitiv și în Giulești. În ciuda remizei din partida Rapid – FC Argeș 0-0, Dani Coman s-a arătat extrem de nemulțumit din cauza situației financiare a clubului.

Imediat după încheierea , președintele grupării din Trivale a mărturisit că își dorește să câștige trofee cu FC Argeș, dar pentru acest lucru a cerut o mai mare implicare financiară din partea tuturor celor care susțin echipa.

”Am venit să jucăm fotbal, chiar dacă nu a fost un meci spectaculos. Noi am jucat la victorie. O echipă nou-promovată, dacă a ajuns în play-off și în semifinale Cupei României, înseamnă că a făcut performanță.

Dar eu vreau să câștig trofee, îmi doresc să cresc jucători la echipă, îmi doresc să am buget pentru a aduce jucători peste nivelul celor pe care-i avem și să ne batem cu echipele care au bugete de patru-cinci ori mai mari ca ale noastre.

Pentru a face performanță, la un club ca FC Argeș, ai nevoie de fotbal. Fotbal fără bani se face, performanță fără bani nu se face”, a declarat Coman după duelul din Giulești, conform .

Deși FC Argeș are un , mai ales că este și o echipă nou promovată în SuperLiga, conducătorul clubului a cerut ajutorul în acest moment și acordarea unui buget pentru a face performanță. El a explicat că nu poate face mai mult cu ceea ce are la dispoziție.

”Sunt nefericit, pentru că-mi doresc mai mult de la această echipă, de la oraș, de la oamenii care pot face mai mult pentru echipă. Dar nu mâine, nu când se va face noul stadion. Noi avem nevoie de acei oameni acum, dacă vrem să performăm și să nu fim o perdantă a campionatului.

Ne trebuie buget pentru performanță. Trag un semnal de alarmă că acest oraș, această echipă, merită mai mult. Eu, Dani Coman, mai mult nu pot!”, a mai spus Dani Coman, la finalul jocului Rapid – FC Argeș.

Clasament SuperLiga

Sezonul excelent făcut de FC Argeș se vede prin faptul că formația se află pe locul 5 în clasamentul play-off-ului SuperLigii, dar și prin calificarea în semifinalele Cupei României, acolo unde va întâlni U Cluj pe teren propriu.