Dani Coman, sfat prețios pentru Horațiu Moldovan după gafa impardonabilă: „Îmi amintește de perioada mea la Rapid”

, iar golul 2 i se poate imputa 100% portarului tricolorilor. Horațiu Moldovan a făcut o gafă ce va rămâne multă vreme în memoria suporterilor, iar Dani Coman știe ce sfat i-ar da goalkepeerului.

Sfatul pe care l-a primit Dani Coman și i l-ar da lui Horațiu Moldovan: „Ceea ce ai făcut tu nu a dat încredere echipei”

A pierdut mingea și a fost nevoit să o scoată din plasa porții, după ce Ahmed a trimis-o acolo.

„A fost neplăcut să vedem echipa națională învinsă acasă de Canada. Dar este, totuși, un meci amical. Să sperăm că la meciurile oficiale vom arăta altfel. Trebuie să ne îngrijorăm, pentru că nu este normal să pierdem de așa manieră un meci acasă. Să speram că va fi mai bine la meciul oficial pe care îl avem.

Îmi amintesc de o discuție pe care am avut-o cu nea Marin Ioniță, în perioada mea la Rapid. Am driblat un jucător și a venit la mine după meci. ‘Dani, știi cât țin minte suporterii driblingul ăsta al tău? 10 zile. Dar dacă pierdeai mingea și luai gol, 10 ANIte țineau minte! Un portar trebuie să fie serios, să dea încredere echipei. Ceea ce ai făcut tu azi nu a dat încredere echipei’. Și am ținut minte. Și nu am mai făcut asta de atunci. A fost lecția pe care mi-a dat-o”, a mărturisit Dani Coman în direct la FANATIK SUPERLIGA.

Horațiu Moldovan, titular și cu Cipru? Dani Coman: „Nu sunt în măsură să îi dau un sfat lui Mircea Lucescu”

„Primul lucru la care m-am gândit (n.r. – când a văzut gafa lui Horațiu Moldovan) ăsta a fost. Discuția cu nea Marin. Ce simte un portar în momentele astea? Exact ce a zis Prunea. Vrei să sapi o groapă și să te bagi în ea. Asta e senzația pe care o are un portar sau, cel puțin, asta aveam eu când greșeam la un gol sau simțeam că puteam face mai mult.

Nu știu (n.r. – dacă Mircea Lucescu ar trebui să continue cu Horațiu Moldovan). Și nici nu sunt în măsură să dau sfaturi. Acolo, au antrenor de portari, nea Mircea are atâta experiență. Dacă aș fi acolo… Cred că nu-l va băga în meciul următor. Sfatul meu pentru Horațiu Moldovan ar fi să audă ce mi-a spus un fost mare portar, nea Marin Ioniță, de departe cel mai bun antrenor pe care l-am avut eu”, a recunoscut Dani Coman la FANATIK SUPERLIGA.

