Dani Coman și-a aflat pedeapsa după Petrolul – FC Argeș. Decizia luată de Comisia de Disciplină

Dani Coman și-a aflat pedeapsa după scandalul izbucnit la finalul meciului Petrolul – FC Argeș 2-1. Comisia de Disciplină a anunțat oficial sancțiunea primită de președintele clubului din Pitești.
Alex Bodnariu
18.02.2026 | 19:21
Comisia de disciplină a decis! Ce pedeapsă a primit Dani Coman
Dani Coman a scăpat ieftin după ieșirea nervoasă pe care a avut-o la câteva minute după meciul pe care echipa sa, FC Argeș, l-a pierdut în fața Petrolului. Președintele clubului din Pitești nu a fost suspendat de comisii, ci a primit doar o amendă și un avertisment.

Dani Coman a scăpat doar cu o amendă! Decizia luată de Comisia de Disciplină

Oficialul celor de la FC Argeș a făcut scandal după Petrolul – FC Argeș 2-1. Dani Coman l-a jignit atunci pe arbitrul partidei, Radu Petrescu, întrucât centralul a anulat, pe nedrept în opinia sa, un gol marcat de piteșteni. S-a vorbit despre posibilitatea ca președintele clubului să primească o suspendare uriașă.

Dani Coman a scăpat, însă, de suspendare. Fostul fotbalist român a primit doar o amendă din partea comisiilor, în valoare de 4.000 de lei. Acesta își va putea relua treaba la club fără nicio problemă.

„ACS Petrolul 52 vs. ACS Campionii FC Argeș – Incidente – În temeiul art. 52.1.b din RD, cu aplicarea art. 12, 14 Bis și 15 din RD, se sancționează președintele clubului ACS Campionii FC Argeș, Dănuț Coman, cu avertisment și penalitate sportivă de 4.000 lei”, se arată în comunicatul transmis de Comisia de Disciplină.

Prima reacție a lui Dani Coman după ședința de la LPF

De altfel, chiar după încheierea audierilor la LPF, Dani Coman dădea de înțeles că discuțiile au fost unele constructive. Președintele celor de la FC Argeș a venit relaxat în fața reporterilor și părea că se pregătește de o veste bună din partea Comisiei de Disciplină.

„Le era dor celor de la LPF de mine și am venit să-i văd. Au fost niște discuții normale, mi-am expus punctul de vedere, vom vedea ce va fi. Mi se pare absolut normal să am un punct de vedere, le mulțumesc celor din Comisie că m-au acceptat.

Mai departe nu vreau să discut, concentrarea mea și atenția vor fi doar pentru meciurile care vor urma. Și asta îi rog și pe jucători și pe antrenori și pe toți care sunt în familia FC Argeș, să ne concentrăm doar pe meciurile care au rămas din sezonul regulat”, a spus Dani Coman după vizita pe care a făcut-o la sediul LPF.

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
