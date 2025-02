Dani Coman și Adrian Mititelu, schimb de replici după scandalul de la FC U Craiova – FC Argeș: „Nu avem cum să pierdem” / „Am dovada”

Scandalul dintre FC U Craiova 1948 și FC Argeș ia amploare pe măsură ce Adrian Mititelu cere insistent câștigarea meciului „la masa verde”, în timp ce președintele argeșenilor, Dani Coman, este foarte calm și sigur că regulamentul nu prevede în niciun fel penalizarea lui FC Argeș după ce au jucat în 12 pe teren timp de câteva minute.

În minutul 83 al meciului de marți seară dintre FC U Craiova 1948 și FC Argeș s-a produs o eroare uriașă. fapt ce l-a enervat la culme pe antrenorul oltenilor, Florin Costea, care a luat cartonaș roșu.

însă Dani Coman i-a dat replica și a declarat că regulamentul nu prevede așa ceva, mai ales că nu s-a înscris în acel intervaal. În cazul în care FC Argeș marca în 12 oameni, președintele piteștenilor spune că golul ar fi fost anulat și jucătorul în plus ar fi primit cartonaș galben.

Dani Coman: „Mie chiar îmi pare rău de domnul Mititelu. Regulamentul nu-i dă dreptate”

Dani Coman nu se teme de o posibilă penalizare deoarece spune că regulamentul nu prevede așa ceva. Președintele lui FC Argeș empatizează cu Adrian Mititelu, considerând frustrant să ai un buget atât de mare și să nu te califici în play-off-ul ligii a doua:

„Am făcut o analiză asupra a tot ce s-a întâmplat. E de datoria domnului Mititelu să facă ce vrea, dar regulamentul nu-i dă dreptate sub nicio formă. E stipulat clar cine va fi penalizat, nu ne facem nicio problemă. Nici în ROAF, nici în cel disciplinar nu specifică un caz în care o echipă joacă cu un om în plus și va pierde meciul cu 3-0, sub nicio formă. Îl înțeleg pe domnul Mititelu, am văzut ce vrea să facă și m-aș bucura să-și continue demersul, dar sunt convins că asta gândește și dumnealui.

Mititelu mai are două meciuri pe care trebuie să le câștige, iar jucătorii ăia trebuie să rămână «în priză». Nu va obține nimic. Mie chiar îmi pare rău de domnul Mititelu pentru că am aflat și eu ieri salariile pe care le oferă, cât și condițiile, bază de antrenament, chiar este de apreciat”

„Nu avem cum să pierdem meciul”

Domnul Mititelu nu are ceva de reproșat echipei oaspete după aspectul jocului. Craiova a fost inexistentă în prima repriză, FC Argeș a practicat un fotbal bun, este adevărat că pe final de joc au avut și ei ocazii, e normal, eram conduși și au pus presiune. Mititelu să înțeleagă și să-și dea seama că problema e la echipa pe care o patronează. Noi nu avem cum să pierdem meciul. Nu există să pierdem, n-avem cum, uitați-vă ce s-a întâmplat în Olanda, au jucat mai mult decât s-a jucat aseară cu om în plus. Sunt lucruri pe care le discutăm degeaba”, au fost declarațiile lui Dani Coman pentru

Adrian Mititelu: „Nu există regulamentul de la noi în Olanda. Avem dovada că schimbarea nu a avut loc”

“Mă bazez pe articolul 46 (n.r. – înlocuirea jucătorilor) din ROAF cu mai multe aliniate plus 81 din Regulamentul Disciplinar şi lucrurile sunt clare, nu există loc de interpretare. Au făcut două mari greşeli, o schimbare neregulamentară că au băgat doi şi au scos doar unul, iar a doua sancţiune e că au folosit un jucător care nu mai avea drept de joc.

Regulamentul de organizare explică în amănunt cum se face schimbarea şi când e încheiată. Jucătorul schimbat şi care figurează în raportul arbitrului nu mai avea drept de joc, deci nu mai avea drept de joc. Când jucătorul nou introdus intră pe teren el devine titular, iar cel de pe foaia de joc când iese nu mai e valid pentru joc. Dacă schimbările sunt neregulamentare se pierde jocul, e prevedere în joc. Mai mult, ei au făcut-o în patru timpi.

Avem dovada că schimbarea n-a avut loc. Oficial, în actele depuse de arbitru, în raportul oficial de joc, în minutul 83 apare jucătorul intrat pe teren, iar în minutul 86 jucătorul aflat în discuţie a luat galben că n-a părăsit terenul de joc. A stat trei minute pe teren el. Regulamentul din Olanda… m-am interesat, că îmi place să cunosc aspectele potrivnice şi am verificat azi. Nu există regulamentul de la noi în Olanda, vorbesc despre regulile noastre. Noi avem prevederi de pierderea meciului şi pentru chestiuni mai puţin grave, precum jucătorii under, dacă bagi un jucător care nu e comunitar şi e în plus faţă de număr, atunci pierzi meciul. La noi au intrat doi şi au ieşit unul. Acel jucător nu mai avea drept de joc şi se pierde meciul”, a spus Mititelul la