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, iar problemele de lot îi dau mari bătăi de cap lui Dani Coman. Președintele piteștenilor a dezvăluit în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA că echipa se confruntă cu un număr record de accidentări și a explicat cum încearcă să gestioneze situația împreună cu antrenorul Bogdan Andone înaintea unor meciuri dificile.

FC Argeș, lovită din plin de accidentări

Dani Coman a recunoscut că situația de la FC Argeș este una cu care nu s-a mai confruntat în cei 12 ani de când ocupă funcții de conducere în fotbal. Nu mai puțin de nouă jucători sunt accidentați, iar problemele medicale puternic. Oficialul piteștenilor spune că a discutat cu antrenorul despre problemele de lot și că, în acest moment, singura soluție este ca jucătorii disponibili să dea totul pe teren.

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„În viața fiecărei echipe mai există și astfel de perioade. Au fost doi ani extraordinari, dar problema este că ne confruntăm cu multe accidentări. Vorbeam înaintea antrenamentului cu Bogdan despre situația echipei și avem nouă jucători accidentați. Nu mi s-a întâmplat de 12 ani, de când sunt conducător, să trec prin situația de a avea 9 jucători accidentați. Acum nu avem ce face, am stat de vorbă cu jucătorii, ăștia care suntem, că trebuie să mergem mai departe și să scoatem maximum din ceea ce putem“, a declarat Dani Coman, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Dani Coman a apelat la o comparație cu Real Madrid

Pentru a explica dimensiunea problemelor de la FC Argeș, Dani Coman a făcut o comparație spectaculoasă cu una dintre cele mai puternice echipe din lume. Oficialul piteștenilor consideră că orice formație ar avea probleme dacă ar pierde simultan mai mulți titulari importanți.

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„Hai să scoatem șase titulari de la Real Madrid din echipă și să vedem dacă mai e aceeași echipă. Păi noi ce să mai zicem, FC Argeș, dacă scoatem șase titulari? E clar că nu putem da randamentul pe care ni-l dorim. Dar trebuie să înțelegem că mai sunt astfel de perioade și trebuie să trecem peste. Așteptăm pauza, ne vom pregăti foarte bine și sunt ferm convins că vom arăta altfel apoi“, a mai spus Dani Coman.

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Dani Coman speră ca pauza dedicată echipelor naționale să reprezinte momentul în care FC Argeș își va recupera o mare parte dintre fotbaliștii indisponibili. Totuși, există și jucători pentru care revenirea nu este atât de sigură: „Cred că după națională, 90% din jucători vor fi apți 100%. Moldoveanu, Sierra, Marios Tudose nu știu dacă vor fi 100% gata. Sunt probleme mari la jucătorii importanți“.

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Meciuri grele pentru FC Argeș înainte de pauza competițională

Problemele de lot vin într-un moment complicat pentru FC Argeș, care are programate două partide dificile. Piteștenii urmează să întâlnească FC Botoșani, după care vor merge în Giulești pentru duelul cu Rapid. Dani Coman știe că misiunea va fi una complicată, însă le cere jucătorilor disponibili să profite de șansa primită și să demonstreze că pot face față presiunii.

„Avem cu Botoșani, apoi la Rapid. Știm că ne va fi foarte greu, nu ne-am mai confruntat cu astfel de momente, dar cine intră în teren trebuie să demonstreze că poate ajuta echipa și că poate face față. Situația o gestionăm împreună, nu doar Bogdan Andone, pentru că tot împreună am fost și la bine și la greu, nu ne dezicem unul de celălalt“, a încheiat președintele celor de la FC Argeș.

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