Dani Coman trece prin momente foarte grele: „În dimineața asta am aflat o veste cutremurătoare”

, a primit o veste devastatoare. Primarul Piteștiului, Cristian Gentea, a anunțat pe rețelele sociale că tatăl fostului mare portar a decedat. Acesta trecuse recent printr-o intervenție chirurgicală.

Tatăl lui Dani Coman a decedat

Cristian Gentea a dezvăluit că Dan Coman, tatăl lui Dani Coman, a decedat tragic la doar câteva zile după ce trecuse printr-o intervenție chirurgicală. „În dimineața asta am aflat o veste cutremurătoare, total neașteptată: Dani Coman, președintele nostru, și-a pierdut tatăl! Spun total neașteptată, pentru că l-am cunoscut pe tatăl lui Dani în urmă cu trei zile, când l-am vizitat la Spitalul Județean.

Trecuse cu bine printr-o operație de protezare a soldului și, la nici 24 ore, avea o vitalitate incredibilă. Asta dovedea, încă o dată, profesionalismul medicilor de la ortopedie. Mi-a vorbit continuu, mi-a făcut o analiză incredibilă a jucătorilor din Superligă!

Ce mesaj i-a transmis tatăl lui Dani Coman primarului Piteștiului

Și mi-a spus ceva ce nu voi uita niciodată: ‘I-am zis lui Dani că voi veghea ca 100 de ani, de acum înainte, să nu se certe cu dumneavoastră. Iar după acești 100, voi veni eu și voi prelungi termenul!!!’ Din păcate, organismul i-a cedat, Dani Coman trece prin momente foarte grele, iar eu îi sunt alături și îi voi fi, indiferent unde ne vor duce drumurile în viitor.

Am vorbit cu Bogdan Andone și l-am rugat să le ceară băieților ca astăzi, cu U. Cluj, să joace cu gândul la președintele lor, care le-a fost mereu aproape. Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească pe dl Coman sr!”, a scris primarul Piteștiului, Cristian Gentea, pe .

Așadar, fotbaliștii lui FC Argeș vor fi extrem de motivați înainte de meciul cu Universitatea Cluj, care se va disputa pe stadionul Orășenesc din Mioveni sâmbătă, de la ora 18:45, în cadrul . Piteștenii au un start excelent de sezon în campionat, unde ocupă momentan locul 5, cu 16 puncte.