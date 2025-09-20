Sport

Dani Coman trece prin momente foarte grele: „În dimineața asta am aflat o veste cutremurătoare”

Dani Coman, președintele celor de la FC Argeș, trece prin momente extrem de dificile. Tatăl fostului mare portar român a murit.
Bogdan Mariș
20.09.2025 | 09:30
Dani Coman trece prin momente foarte grele In dimineata asta am aflat o veste cutremuratoare
ULTIMA ORĂ
Dani Coman, președintele lui FC Argeș, și-a pierdut tatăl. FOTO: Sport Pictures

Președintele lui FC Argeș, Dani Coman, a primit o veste devastatoare. Primarul Piteștiului, Cristian Gentea, a anunțat pe rețelele sociale că tatăl fostului mare portar a decedat. Acesta trecuse recent printr-o intervenție chirurgicală.

ADVERTISEMENT

Tatăl lui Dani Coman a decedat

Cristian Gentea a dezvăluit că Dan Coman, tatăl lui Dani Coman, a decedat tragic la doar câteva zile după ce trecuse printr-o intervenție chirurgicală. „În dimineața asta am aflat o veste cutremurătoare, total neașteptată: Dani Coman, președintele nostru, și-a pierdut tatăl! Spun total neașteptată, pentru că l-am cunoscut pe tatăl lui Dani în urmă cu trei zile, când l-am vizitat la Spitalul Județean.

Trecuse cu bine printr-o operație de protezare a soldului și, la nici 24 ore, avea o vitalitate incredibilă. Asta dovedea, încă o dată, profesionalismul medicilor de la ortopedie. Mi-a vorbit continuu, mi-a făcut o analiză incredibilă a jucătorilor din Superligă!

ADVERTISEMENT

Ce mesaj i-a transmis tatăl lui Dani Coman primarului Piteștiului

Și mi-a spus ceva ce nu voi uita niciodată: ‘I-am zis lui Dani că voi veghea ca 100 de ani, de acum înainte, să nu se certe cu dumneavoastră. Iar după acești 100, voi veni eu și voi prelungi termenul!!!’ Din păcate, organismul i-a cedat, Dani Coman trece prin momente foarte grele, iar eu îi sunt alături și îi voi fi, indiferent unde ne vor duce drumurile în viitor.

Am vorbit cu Bogdan Andone și l-am rugat să le ceară băieților ca astăzi, cu U. Cluj, să joace cu gândul la președintele lor, care le-a fost mereu aproape. Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească pe dl Coman sr!”, a scris primarul Piteștiului, Cristian Gentea, pe Facebook.

ADVERTISEMENT
VIDEO Cum ajută cultivatorii de lalele din Olanda apărarea ucrainenilor în fața dronelor....
Digi24.ro
VIDEO Cum ajută cultivatorii de lalele din Olanda apărarea ucrainenilor în fața dronelor. „Sunt foarte rezistente”

Așadar, fotbaliștii lui FC Argeș vor fi extrem de motivați înainte de meciul cu Universitatea Cluj, care se va disputa pe stadionul Orășenesc din Mioveni sâmbătă, de la ora 18:45, în cadrul etapei 10 din Superligă. Piteștenii au un start excelent de sezon în campionat, unde ocupă momentan locul 5, cu 16 puncte.

ADVERTISEMENT
Au apărut imaginile, după ce americanii au scris că Simona Halep
Digisport.ro
Au apărut imaginile, după ce americanii au scris că Simona Halep "se confruntă cu dificultăți"
Zeljko Kopic anunţă ce jucător de la Dinamo e gata să se bată...
Fanatik
Zeljko Kopic anunţă ce jucător de la Dinamo e gata să se bată pentru un loc de titular la echipa naţională: “Am vorbit cu domnul Lucescu! Este o soluţie”
Mirel Rădoi, ultimele detalii despre starea sa de sănătate după „episodul” cu Farul:...
Fanatik
Mirel Rădoi, ultimele detalii despre starea sa de sănătate după „episodul” cu Farul: „Înseamnă că presiunea e prea mare”
Ilie Dumitrescu l-a luat la țintă după FC Botoșani – FCSB 3-1: „Cum...
Fanatik
Ilie Dumitrescu l-a luat la țintă după FC Botoșani – FCSB 3-1: „Cum să dai tu sfaturi? Nu înțeleg”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Radu Banciu a văzut jucătorul transferat în această vară în România și a...
iamsport.ro
Radu Banciu a văzut jucătorul transferat în această vară în România și a rămas uimit: 'Îl știam, este Dumnezeu'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!