Dani Coman, ultimatum pentru Nicolae Dică! Ce obiectiv are pentru a continua ca antrenor la FC Argeș. Exclusiv

Un nou antrenor român ar putea fi demis în această lună. FC Argeș nu trece deloc printr-o perioadă bună, iar Nicolae Dică ar putea fi găsit țap ispășitor. Piteștenii ocupă locul 18 în Liga a II-a, iar tehnicianul a primit un ultimatum.

Nicolae Dică, în pericol. Ce decizie a luat Dani Coman

Obiectivul celor de la FC Argeș, de a reveni în Superliga României, pare departe de a se îndeplini. Echipa antrenată de Nicolae Dică a suferit mult în acest debut de sezon. Jucătorii aduși la Pitești nu au reușit să demonstreze mai nimic, iar Dani Coman nu mai are răbdare.

Din informațiile obținute de FANATIK, , i-ar fi dat un ultimatum lui Nicolae Dică. Antrenorul trebuie să obțină 9 puncte în meciurile cu Concordia Chiajna, Mioveni și Corvinul Hunedoara. În cazul în care FC Argeș nu va obține victorii pe linie, va fi demis.

La prima vedere, pare greu de crezut că Nicolae Dică va reuși să îndeplinească acest obiectiv impus de Dani Coman. Programul nu este deloc ușor, iar FC Argeș nu a mai câștigat un meci în campionat din luna august.

Nicolae Dică, încrezător înainte de FC Argeș – Concordia Chiajna

Primul test va fi luni. FC Argeș va juca acasă, în compania celor de la Concordia Chiajna. a prefațat partida și se așteaptă la un meci de luptă. Ilfovenii ocupă, în acest moment, locul 10 în Liga a II-a, având cu două puncte mai mult decât piteștenii.

„Întâlnim o echipă bună, care vrea în play-off, cu fotbaliști cu experiență. Ne vom duela cu o formație care joacă un fotbal ofensiv, o echipă compactă, care și-a creat o serie de ocazii în cele cinci runde desfășurate până acum în Liga 2.

Noi trebuie să fim pregătiți pentru acest joc, important este ca la finalizare să fim concentrați și să reușim să marcăm din toate ocaziile pe care ni le vom crea. Au fost două săptămâni bune, ne-am pregătit foarte bine și așteptăm cu încredere jocul de luni.

Am avut și un meci amical, în care am întâlnit o echipă din primul eșalon, pe Universitatea Craiova. S-a terminat nedecis, scor 1-1. Am fost mulțumit de atitudinea pe care au arătat-o elevii mei în fața oltenilor. În ceea ce privește meciul de luni, îi invit pe suporterii noștri să ne susțină!”, a declarat Nicolae Dică la conferința de presă.

În carieră, Nicolae Dică a mai antrenat echipe precum FCSB, Mioveni, FCU Craiova sau Voluntari. Acum își încearcă norocul la echipa care l-a lansat în fotbalul mare. Începutul a fost unul ezitant, însă antrenorul speră să regleze din mers situația.