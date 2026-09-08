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FANATIK a realizat un interviu cu vârful spaniol care a debutat cu gol în tricoul roș-albastru. Jucătorul adus la cererea lui Daniel Oprița a oferit detalii extrem de interesante din perioada în care s-a aflat sub contract cu Barcelona pe când avea 18 ani.

Dani Garcia, noul transfer al Stelei, detalii despre perioada petrecută la Barcelona

Dani, cred că este visul oricărui copil să ajungă la . Cum a fost pentru tine și cum ai ajuns la La Masia?

– Sincer, adevărul este că atunci când am aflat că voi semna cu Barcelona nu mi-a venit să cred, a fost o bucurie uriașă. Mi-a fost puțin greu să mă adaptez la început, dar datorită colegilor mei totul a fost mai ușor.

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Ai avut un randament bun la Barcelona U19. Ce crezi că ți-a lipsit pentru a face pasul spre prima echipă sau pentru a continua acolo? Cu ce jucători ai împărțit vestiarul?

– A fost un an de-a dreptul grozav, am ieșit campioni în campionat și am fost eliminați în semifinalele Youth League, dar a fost o experiență superbă să iau parte la o competiție atât de mare. E cea mai importantă competiție internațională inter-cluburi pentru juniori.

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Atacantul Stelei a fost coleg cu un campion mondial, Marc Cucurella, starul transferat de Real Madrid

Există fotbaliști din generația ta care au reușit să ajungă la un nivel bun sau să continue la Barcelona?

– Am împărțit vestiarul cu ), Oriol Rey (Levante), Oscar Mingueza (Crystal Palace), Jeremy Guillemenot (Wisla). Aveam o echipă excelentă și mulți ar fi putut debuta la prima echipă, dar în acea perioadă erau foarte multe circumstanțe speciale. Depinde de multe lucruri.

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Cum este pregătirea, antrenamentele și viața de zi cu zi la academia Barcelonei? Ce o face diferită de alte academii pentru a fi considerată cea mai bună din lume?

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– Pregătirea fizică la Barcelona este foarte exigentă, dar, în același timp, știi că este o plăcere totală, pentru că ești înconjurat de cei mai buni jucători din lume de vârsta noastră.

Jucătorul Stelei s-a antrenat cu Lionel Messi și celelalte staruri de pe Camp Nou

Ai avut vreun contact cu prima echipă și pe cine ai avut ca antrenor?

– Antrenorul meu în perioada de la Barcelona a fost fostul mare fotbalist Gabri. Am avut norocul să mă pot antrena de câteva ori cu prima echipă, alături de Leo Messi, Luis Suarez, Neymar, Andres Iniesta, Pique.

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Ești al zecelea jucător spaniol din istoria Stelei. A influențat faptul că au fost atât de mulți compatrioți înaintea ta în momentul în care ai luat decizia? Te-ai consultat cu vreunul dintre ei?

– Știam că vin la un club important, cu istorie, prin care au trecut mai mulți spanioli. Nu am apucat să vorbesc cu niciun fost coleg din anii trecuți înainte de a veni aici, dar colegul meu Grillo mi-a explicat puțin cum stau lucrurile.

Dani Garcia îi face concurență lui Bogdan Chipirliu

Ai reușit să marchezi chiar la debutul tău. Cât de important este acest lucru pentru tine și care este obiectivul tău personal pentru acest sezon?

– Sper să ajut echipa cu în continuare cu goluri și o să dau totul pe teren. Voi da întotdeauna tot ce am mai bun pentru Steaua și vreau să mulțumesc clubului pentru că a avut încredere în mine. Dacă echipei îi merge bine, și mie îmi va merge mai bine. Nu mai marcasem de mult timp, a fost o descărcare uriașă de adrenalină.

Majoritatea jucătorilor spanioli ajunși în Ghencea au reușit să ajute Steaua și apoi să facă pasul spre următorul nivel în prima divizie. Speri ca acesta să fie și cazul tău?

– Primul lucru pe care mi-l doresc este să scot echipa din seria de rezultatelor slabe. Acest gol este foarte important pentru mine, chiar dacă nu am făcut un meci bun. Eu cred că suntem extrem de aproape de prima victorie și sper să o obținem la următorul meci. Nu îmi setez un obiectiv personal concret, scopul meu este să muncesc zi de zi și să ofer maximum în serviciul echipei.

Atacantul spaniol e sigur că Steaua poate prinde din nou play-off-ul

Steaua trece prin cel mai dificil moment din ultimii ani. Crezi că mai aveți șanse să vă calificați în play-off?

– Echipa are timp să recupereze absolut tot. Este adevărat că nu am avut un început bun, dar ceea ce văd eu la antrenamente este că avem un potențial uriaș de a redresa situația. Am deplină încredere în echipa mea și avem timp să ne luptăm pentru locurile de play-off.

Ce părere ai despre fanii Stelei? Sunt la nivelul galeriilor importante din Spania? Cum se spune „Hai, Steaua!” în catalană?

– La meciul cu Reșița, am fost impresionat de faptul că au venit atât de mulți oameni de la o distanță atât de mare de kilometri. Se vede că au o iubire uriașă pentru acest club și este momentul să le mulțumim prin victorii; această galerie nu are nimic de invidiat la galeriile din Spania. În catalană se spune: ‘Som-hi, Steaua!’.

Dani Garcia, impresionat că Steaua a câștigat Cupa Campionilor în fața Barcelonei chiar în Spania

Ești în continuare un fan al Barcelonei? Știai înainte de a veni aici că una dintre cele mai dureroase nopți din istoria clubului Barca a fost tocmai acea finală de Champions League împotriva Stelei, la Sevilla?

– Rămân un fan al Barcelonei și îmi place la nebunie cum joacă echipa de foarte, foarte mulți ani. Când am aflat că aș putea veni aici, m-am informat bine și mi s-a spus că Steaua a reușit să îi sufle trofeul Ligii Campionilor Barcelonei la loviturile de departajare.