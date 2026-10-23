Dani Iglesias, amintiri de coșmar de la Dinamo: ”Abia dacă aveam mingi de antrenament”

ADVERTISEMENT

În vara anului 2022, imediat după ce Dinamo a retrogradat în premieră în Liga 2, Dani Iglesias (31 de ani) a fost transferat de ”câini” de la formația slovacă SKF Sered. Spaniolul a vorbit în țara sa natală despre perioada foarte grea prin care a trecut după ce a ajuns în România.

Amintirile lui Dani Iglesias din perioada Dinamo

Dani Iglesias a povestit că unul dintre cele mai surprinzătoare episoade din cariera sa a venit odată cu transferul la Dinamo. El a amintit că ”roș-albii” traversau o criză la nivel sportiv, după retrogradarea în Liga 2, dar și din punct de vedere financiar, la echipă fiind multe lipsuri.

ADVERTISEMENT

”Când am ajuns acolo, abia dacă mai aveam mingi cu care să ne antrenăm. Nici începutul sezonului nu a fost grozav, cu cinci înfrângeri în primele șapte meciuri, deși echipa a reușit să întoarcă situația și, în cele din urmă, să obțină promovarea.

Am continuat să ne îmbunătățim, să ne îmbunătățim, să ne îmbunătățim. Am ajuns în play-off la final. Și am promovat. A fost cel mai bun sezon din cariera mea, de când am început să joc fotbal”, a declarat Dani Iglesias, pentru .

ADVERTISEMENT

Cum a venit trecerea la rivala Steaua

După ce a promovat cu Dinamo și a jucat un sezon în SuperLiga, mijlocașul a semnat cu Steaua București. Decizia i-a atras numeroase critici din partea fanilor fostei sale echipe din cauza rivalității istorice dintre cele două cluburi, dar spaniolul și-a explicat alegerea. ”Nu am trădat pe nimeni pentru că îmi expirase deja contractul. Și am mers la Steaua pentru că era echipa care mi se potrivea cel mai bine la momentul respectiv”, a spus el.

ADVERTISEMENT

Perioada petrecută la clubul Armatei s-a încheiat cu un loc 2 în eșalonul secund, dar . ”Să joc și să nu pot promova nu m-a împlinit”, a recunoscut Dani Iglesias.

ADVERTISEMENT

A pus umărul la promovarea lui Sepsi

Începând din vara lui 2025 a mers la Sepsi, formație care abia retrogradase în Liga 2. Mijlocașul spaniol, care l-a reîntâlnit la Sfântu Gheorghe pe Ovidiu Burcă, antrenorul cu care a lucrat în anul promovării lui Dinamo, este extrem de mulțumit la formația covăsneană.

”Am mers la Sepsi și . Și acum suntem în primul eșalon din România. În prezent mă recuperez după o operație de hernie inghinală pe care am făcut-o la Madrid. Am putut merge din prima zi”, a afirmat Dani Iglesias, care speră să revină la antrenamente în maxim o lună și jumătate.