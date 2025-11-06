Dani Mocanu, dat în urmărire internațională! Manelistul condamnat la închisoare e de negăsit

ADVERTISEMENT

Manelistul Dani Mocanu este dat în urmărire internațională. Manelistul condamnat la pușcărie pentru tentativă de omor a fost căutat de polițiști la locuința sa din Ștefănești, Argeș, dar nu a fost găsit.

Dani Mocanu, dat în urmărire de polițiști. Manelistul condamnat pentru tentativă de omor nu e de găsit

Căutările oamenilor legii continuă. În aceste momente, se fac verificări în mai multe locuri din localitate. Într-un comunicat transmis pentru FANATIK, IPJ Argeș face câteva precizări importante cu privire la dispariția lui Mocanu.

„Polițiștii Serviciului Investigații Criminale Argeș au primit de la Tribunalul Argeș, două mandate de executare a pedepsei închisorii, privind doi bărbați, de 35 și 33 de ani, din Ștefănești, județul Argeș, condamnați la 7 ani, respectiv 4 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunilor de tentativă de omor și tulburarea ordinii și liniștii publice.

În baza mandatelor emise de instanța de judecată, polițiștii au efectuat verificări, cei doi nefiind găsiți la adresa de domiciliu. Verificările continuă, în vederea depistării și punerii în aplicare a celor două mandate de executare a pedepsei închisorii”, ne transmite purtătorul de cuvânt al IPJ , Florin Popa.

Totodată, acesta ne-a spus că atât , condamnat în același dosar, sunt dați în urmărire la nivel național și internațional. „Verificările continuă pentru depistarea acestora, la acest moment nu vă pot da concret ce verificări facem”, a mai precizat Popa.

Fratele lui Mocanu, 7 ani de închisoare. Cât a primit manelistul

Cântărețul de manele a fost condamnat pentru o faptă comisp în august 2022, principalele acuzații fiind de tentativă de omor și tulburarea liniștii publice. Acesta, împreună cu fratele său, s-au luat la răfuială cu un alt bărbat într-o benzinărie din Pitești. Respectivul individ agresat a ajuns la spital, fiind grav rănit la cap.

Inițial, Mocanu a primit o pedeapsă cu executare de 5 ani și 9 luni. Decizia definitivă, pronunțată azi, 6 noiembrie, de Curtea de Apel Brașov, prevede, însă, o pedeapsă mai mică, de 4 ani. Fratele său are o condamnare de 7 ani. „În baza art. 96 alin. 5 rap. la art. 44 alin. 1 şi art. 39 alin. 1 lit. b Cod penal contopește pedepsele aplicate în prezenta cauză, respectiv 3 ani şi 6 luni închisoare şi 9 luni închisoare, cu pedeapsa de 9 luni închisoare, aplicată prin sp. nr. 905/2012 a Judecătoriei Pitești, definitivă prin dp. nr. 349/04.04.2022 a Curții de Apel Pitești, aplică pedeapsa cea mai grea, respectiv 3 ani şi 6 luni închisoare, la care adaugă sporul de 6 luni închisoare, în final inculpatul executând pedeapsa principală rezultantă de 4 ani închisoare”, se arată în hotărârea judecătorilor.