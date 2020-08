Dani Mocanu, în al nouălea cer. Veste uriașă primită în legătură cu dosarul său

Dani Mocanu a primit o veste importantă din partea judecătorilor în legătură cu un dosar în care este anchetat pentru proxenetism, spălare de bani și constituirea unui grup infracțional. Manelistul a mărturisit că dosarul a fost trimis înapoi la parchet.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cunoscutul interpret de muzică de petrecere a ținut să precizeze că procurorii vor reface toate procedurile, având în sfârșit, șansa de a-și face dreptate. Acesta spune că nu este vinovat.

Artistul i-a mulțumit celui de Sus pentru că i-a demonstrat încă o dată că-l iubește și nu-l lasă la greu. Acesta spune că în clipa de față a făcut un pas uriaș spre adevăr.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Dani Mocanu, în culmea fericirii. Ce veste a primit în legătură cu dosarul său

„Mulțumesc lui Dumnezeu pentru faptul că îmi arată a mia oară că mă iubește pe mine și pe familia mea.

Azi dosarul în care eram acuzat de proxenetism, spălare de bani și constituirea unui grup infracțional a fost dat înapoi pentru refacerea urmăririi penale.

ADVERTISEMENT

Un pas uriaș spre dreptate!!! Doamne ajută tuturor”, a scris manelistul pe una dintre paginile sale de socializare.

În ce proces mai este anchetat manelistul din Pitești

Dani Mocanu nu este la primul proces deschis pe numele său. La finalul anului trecut a fost acuzat de incitare la ură împotriva femeilor după ce a lansat pe contul de Youtube o melodie în care o tânără apărea în lesă. Piesa conține numeroase jigniri la adresa femeilor, refrenul fiind cel mai elocvent.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„(…) dacă–ți iei, s-o ții în locul ei,/ Să n-o lași să gândească, să-i pui stop la idei,/ Să nu îi dai valoare, decât ca la un câine,/ N-o duce la restaurant, ține-o în cas‘, pe pâine”, spun versurile melodiei care a strâns peste 20 de milioane de vizualizări.

În situația în care va fi găsit vinovat, artistul riscă să ajungă în spatele gratiilor. Infracțiunea de instigare la ură se plătește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau amendă.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Au intrat cu noaptea-n cap peste noi, înarmaţi. Mi-au speriat copiii… Au început să scotocească prin casă. I-am întrebat ce caută şi mi-au spus că probe, fiindcă sunt cercetat într-un dosar de instigare la ură împotriva femeilor, după ce am lansat cea mai recentă piesă.

Se uitau sub pat şi i-am întrebat dacă se aşteaptă să o găsească acolo pe fata din videoclip. Au ridicat circa 100 de CD-uri şi DVD-uri, cu diverse albume. (…)

ADVERTISEMENT

La Bucureşti, l-am întrebat pe procuror de ce a fost nevoie să trimită nouă poliţişti înarmaţi, fiindcă m-aş fi prezentat dacă trimitea o citaţie, iar acesta a spus că aşa a vrut, aşa a considerat că e necesar, fiindcă eu fac parte dintr-o altă lume decât a lui”, a declarat Dani Mocanu, informează cancan.ro.