Dani Mocanu, în ipostaze tandre cu o blondă focoasă! Cine este vedeta TV pe care a cucerit-o

În plină pandemie de coronavirus, Dani Mocanu și-a îndeplinit unul dintre visele cele mai arzătoare. Nu doar că nu mai este un bărbat singur și neconsolat, dar are alături o blondă focoasă pe care mulți burlaci celebri au încercat de-a lungul timpului să o cucerească.

Vorbim despre nimeni alta decât Emily Burghelea, fosta asistentă a emisiunii Acces Direct, plecată „pe ușa din dos” după ce a dat în vileag abuzurile la care era supusă Vulpița, cu complicitatea producătorilor emisiunii.

Chiar dacă a fost vorba doar despre noul videoclip al manelistului, ipostazele în care au fost surprinși cei doi au făcut ca imaginația fanilor să zburde. Toată lumea este convinsă acum că în showbizul autohton a luat naștere o nouă idilă bombă.

Dani Mocanu și Emily Burghelea, împreună? Imaginile care îi dau de gol

Un alt aspect care le-a întărit admiratorilor convingerea că la mijloc ar fi ceva mai mult decât o simplă relație profesională ține de comportamentul controversatului cântăreț. Cuvintele obscene și trimiterile fără perdea la proxenetism, viața din închisoare și alte asemenea lucruri negative au dispărut cu desăvârșire.

„Să fi reușit oare Emily să-l cumințească pe unul dintre cei mai rebeli și nonconformiști maneliști din România?” s-au întrebat fanii la unison. Încă nu se știe cu exactitate răspunsul, dar premisele sun cât se poate de bune. Nu de alta, dar niciun sacrificiu nu e prea mare când vine vorba să intri în grațiile frumoasei blondine.

Emily Burghelea a înflorit după despărțirea de echipa Acces Direct

Cât despre decizia de a părăsi echipa Acces Direct după scandalul izbucnit în jurul Vulpiței, Emily Burghelea afirmă cu mâna pe inimă că nu o regretă deloc. Ba chiar se consideră mult mai „odihnită, încrezătoare și liniștită” acum că nu mai este asistentă TV.

„De când mi-am dat demisia am început să trăiesc în alt mod. Am fost dezorientată la început, agasată și speriată însă acum mă simt mai în formă că niciodată. Sunt odihnită, încrezătoare și liniștită. Știu că am făcut ce trebuia. Am tras un semnal de alarmă.

Mi-am făcut datoria de om. Mai departe nu este treaba mea. Adevărul adevărat este la mine. Am toate dovezile care demonstrează asta, însă nu vreau să demonstrez nimic nimănui. Cine a avut ochi să vadă, a văzut! Cine nu, este o victima a manipulării, din păcate. Not my business.

Vreau să mai precizez ceva foarte important! Fără susținerea voastră nu aș fi reușit să depășesc perioada grea prin care am trecut. Nici nu vă imaginați cât a contat pentru mine fiecare mesaj de încurajare pe care l-am primit”, le-a transmis blonda fanilor săi cu ceva timp în urmă.

