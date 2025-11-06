Dani Mocanu, mesaj șocant pentru judecătoare înainte de sentință. Manelistul, condamnat la 4 ani de închisoare

ADVERTISEMENT

Dani Mocanu are la dispoziție 24 de ore să se predea, după ce Curtea de Apel Brașov l-a condamnat la patru ani de închisoare pentru tentativă de omor. Condamnarea vine după ce manelistul a participat la o bătaie alături de fratele lui și alți inculpați, în urmă cu câțiva ani, în incinta unei benzinării de lângă Pitești.

Dani Mocanu, proces tensionat. De ce i-a spus judecătoarei de la Tribunalul Pitești că-i face plângere penală

Mocanu a fost trimis în judecată în anul 2022, iar procesul s-a dovedit unul extrem de tensionat. Avocata uneia dintre victime a reclamat că inculpații au continuat să amenințe părțile vătămate, inclusiv la ieșirea din sala de judecată.

La ultimul termen, Dani Mocanu a vorbit despre un episod controversat din timpul procesului de fond, El a recunoscut că i-a transmis judecătoarei de la Pitești care l-a condamnat, inițial, la 5 ani și 9 luni de închisoare, că-i va face dosar penal dacă îl va trimite în spatele gratiilor. Totuși, el a insistat că nu a fost vorba de nicio amenințare.

Dani Mocanu: ”Aceeași judecătoare m-a condamnat pentru instigare la viol”

”Spune că, într-adevăr, s-a adresat instanţei în felul următor „Doamna preşedintă sper să-mi faceţi dreptate că sunt nevinovat. Dacă voi primi o condamnare pe nedrept, o să vă fac plângere penală!” asta a spus la acel moment pentru că se consideră nevinovat.

Menţionează că a făcut aceste afirmaţii, ştiind că aceeaşi doamnă judecător l-a condamnat pentru infracţiunea de instigare de viol şi violenţă împotriva femeii prin intermediul unei melodii şi i s-a părut aberant să primească această pedeapsă, cum de altfel, Curtea de Apel Piteşti a îndreptat această hotărâre de condamnare nedreaptă şi din acest motiv s-a adresat în acest mod, dar nici gând nu a vrut să ameninţe”, se arată în încheierea de ședință consultată de FANATIK.

Dani Mocanu, ultimele cuvinte înainte de condamnare

Dani Mocanu a ținut un discurs care s-a vrut emoționant, în fața instanței, în care s-a declarat dezamăgit de faptul că nu i s-a admis cererea de schimbare a încadrării din în lovire și alte violențe. El a menționat că nu a vrut nicio clipă să ia viața cuiva și că era dispus să facă testul poligraf pentru a-și susține nevinovăția.

”Este tardivă situația și ceea ce va decide la acest moment instanța, va fi o decizie definitivă. Nu am crezut niciodată că voi ajunge în această situație pentru că am avut ferma convingere, încă de la instanța de fond, respectiv Tribunalul Pitești, că mi se va face dreptate. Nicidecum nu m-am gândit că voi fi condamnat”, a declarat Dani Mocanu în fața instanței.

În încheiere, Dani Mocanu le-a spus judecătorilor că întregul său caz se bazează ”doar pe niște imagini stop-cadru” și că i s-ar fi părut normal ca , nu doar împotriva sa.

Manelistul are la dispoziție 24 de ore să se predea: ”Nu există alte opțiune”

FANATIK a încercat să ia legătura cu Dani Mocanu, însă acesta nu a răspuns până la momentul publicării prezentului articol. În schimb, am discutat cu o persoană din anturajul manelistului, care ne-a dezvăluit că frații Mocanu urmează să se predea în cursul zilei de azi.

„În 24 de ore ar trebui să se predea. Nu mai au nicio cale de atac. Adică nu mai poate să facă recurs, nimic. Supărarea e mare. Până la urmă n-are ce să facă, trebuie să aștepte, să vadă cu avocatul ce procedură are, că, practic, trebuie să se predea. Să-l pună în detenție. Și după o să vadă dacă se mai poate face vreun recurs.

Dar de predat, nu se pune problema. Nu există altă opțiune pe care să o ia în calcul”, a declarat o persoană din anturajul cântărețului.

Potrivit sursei citate, Dani Mocanu continuă să creadă în nevinovăția lui și susține că doar a încercat să aplaneze conflictul din benzinărie.