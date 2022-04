Dani Mocanu, prima reacție după accidentul din Vâlcea: “Am fost toată ziua cu tancul la o mică plimbare”

Cântărețul a reacționat după în care a fost implicat în cursul zilei de miercuri, 13 aprilie 2022. Vedeta se apără, mărturisind că nu se afla la volanul tancului care a fost închiriat pentru filmarea viitorului său videoclip.

Dani Mocanu, prima declarație după accidentul din Râmnicu Vâlcea: ”Nu conduceam eu”

Dani Mocanu a explicat ce s-a întâmplat la filmările următoarei sale piese muzicale. susține că șoferul a vrut să evite un copil, dar a ajuns să lovească două dintre mașinile parcate.

„Eu eram în acel tanc. Am fost toată ziua cu tancul respectiv la o mică plimbare prin Râmnicu Vâlcea. Am fost să realizez un videoclip în oraşul respectiv. Din păcate am făcut şi un mic accident, după cum aţi văzut în filmarea respectivă.

Ceea ce vreau să subliniez este că oamenii sunt răi. Imediat cum au văzut că am atins acolo în parcarea respectivă două maşini, imediat au postat şi au susţinut că eu conduceam.

Nu conduceam eu. Pur şi simplu eu eram deasupra tancului, iar la volan se afla proprietarul tancului. Omul din câte am văzut eu, a evitat un copilaş care îmi făcea poze.

Erau oameni care făceau poze, să îl vezi pe Dani Mocanu cu un tanc prin Râmnicu Vâlcea, nu vezi în fiecare zi. Au scos telefoanele şi au început să filmeze şi încercând să evite un incident mai neplăcut, omul a tras de volan şi asta este, a atins două maşini în parcare.

A vrut să evite un copilaş. Am vorbit cu proprietarii maşinilor, s-a rezolvat. A fost o înţelegere la faţa locului. Am sunat şi noi la Poliţie, am informat de cele întâmplate, dar proprietarii s-au înţeles între ei”, a declarat Dani Mocanu pentru .

Dani Mocanu, detalii despre următoarea sa piesă

Cântărețul de muzică de petrecere a vorbit și despre videoclipul pe care l-a filmat pe străzile din Râmnicu Vâlcea. Artistul și-a informat fanii legat de piesa care urmează să fie lansată în curând pe piața muzicală.

„Legat de videoclip, rămâneţi aproape pentru că veţi vedea ceva ce nu aţi mai văzut în România”, a completat Dani Mocanu, mai arată sursa menționată mai sus.