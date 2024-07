Dani Mocanu, prins de radar cu 189 km/h. Cât timp i-a fost suspendat permisul și ce amendă a primit

Dani Mocanu s-a întâlnit din nou cu poliția, de această dată cu agenții de la rutieră, după ce a fost prins de radar circulând cu o viteză de 189 km/h într-o zonă cu limită de 130.

Dani Mocanu, amendat și lăsat 3 luni fără permis. Viteză de 189 km/h pe un drum cu limită de 130 km/h

Într-un comunicat emis sâmbătă, 13 iulie 2024, polițiștii Brigăzii Autostrăzi au anunțat că în cursul acestei după amiezi au depistat pe, Autostrada A2, la km 139, un autoturism marca BMW care se deplasa cu viteza de 189 km/h.

ADVERTISEMENT

Mașina avea această viteză pe un sector de drum cu limită maximă admisă de 130 km/h. Oprit pentru control, șoferul nici măcar nu avea documentele asupra sa. Ulterior, s-a aflat cine era, de fapt, la volanul bolidului.

. Pentru infracțiunea comisă, manelistul a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 2.475 de lei. Timp de trei luni, Dani Mocanu va fi pieton sau își va angaja un șofer. Permisul i-a fost suspendat pentru o perioadă de 90 de zile.

ADVERTISEMENT

”Astăzi, polițiștii Brigăzii Autostrăzi au depistat pe, A2 la km 139, Calea 1, pe numitul M.D conducând autoturismul marca BMW, cu viteza de 189 km/h pe un sector de drum cu limită de viteză maximă admisă de 130 km/h și neavând documentele asupra sa.

Conducătorul auto a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 2475 lei fiindu-i suspendat dreptul de a conduce pentru o perioadă de 90 de zile”, transmite .

ADVERTISEMENT

Dani Mocanu, luat în vizor și de ANAF în această primăvară

pe rețelele de socializare. Are sute de mii de urmăritori pe Facebook și pe TikTok. În mai, pe această a doua platformă manelistul s-a lăudat că a făcut o mică avere din live-uri, în timp ce era arestat la domiciliu.

Spunea că a reuşit să facă 600.000 de dolari. Imediat, a fost luat în vizor de ANAF. ”Să vă puneți la adăpost, că m-a luat pe mine”, a transmis manelistul, la acea vreme.

ADVERTISEMENT

”În momentul în care am intrat, în vreo 5 minute am făcut 3.000 de dolari, ceea ce mi s-a părut foarte mult. Am spus că trebuie să stau și eu acolo. Acum nu mai am nimic de ascuns, pentru că m-a luat ANAF-ul.

M-a luat, oameni buni. Să vă puneți la adăpost, că m-a luat pe mine. Au spus că au luat balaurul și după merg și la puișori. Așa mi-a spus doamna de la ANAF, că a venit la cel mai mare. S-au făcut bani. Pe perioada în care am făcut live-uri, eu am făcut vreo 600.000 de dolari”, a transmis Dani Mocanu, în cadrul unui podcast, notează .