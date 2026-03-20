Primele imagini cu Dani Mocanu și fratele său înainte să ajungă în România: „Mă asigur să nu cumva să aibă tratament de VIP-uri”. Update

Update de ultimă oră. Primele imagini surprind frații Dani și Nando Mocanu înainte de a ajunge în România. Procedurile de extrădare sunt aproape finalizate, iar autoritățile italiene monitorizează cu atenție fiecare pas înainte ca cei doi să-și înceapă pedepsele.

Imagini inedite surprind frații Mocanu chiar în momentele în care urmează să fie aduși în România. Videoclipul îi arată pe cei doi pregătindu-se pentru transfer, cu bagajele făcute, în timp ce oficialii italieni supraveghează întreaga operațiune pentru a se asigura că totul se desfășoară conform legii. Ionuț Nando Mocanu apare mai optimist, filmându-se și precizând că vin de bunăvoie, însoțit de bagajele personale, sugerând o atitudine mai relaxată față de întoarcerea în România. În contrast, Dani Mocanu se vede ușor mai abătut, privirea sa trădând tensiunea și gravitatea situației. Pe lângă cei doi, în imagini apar și oficiali italieni care coordonează transferul, monitorizând atent fiecare pas al procedurii.

Nando și Dani Mocanu, primele imagini de la extrădare

Frații Dani Mocanu, aduși în România. Momentul în care ar putea ajunge în țară cei doi condamnați

FANATIK a aflat o informație de ultimă oră despre frații Mocanu. Potrivit unor surse din cadrul instituțiilor implicate, aceștia ar putea fi aduși în România chiar în cursul zilei de vineri 20 martie, dacă nu intervin schimbări de ultim moment din partea autorităților italiene. Conform datelor obținute, procedurile de transfer sunt deja în desfășurare, iar scenariul cel mai probabil indică faptul că frații Mocanu vor ajunge în țară în decursul acestei zile. Sursele FANATIK susțin că aceștia au fost anterior în arest la domiciliu, după condamnare, iar ulterior au fost demarate toate formalitățile necesare pentru aducerea lor în România.

„Din informațiile pe care le avem acum, astăzi ar putea fi aduși în țară. Au fost arestați la domiciliu în Italia, fiind condamnați în România. Apoi s-au făcut demersurile necesare și în decursul zilei ar trebui să ajungă în România. Cam astea sunt datele la momentul ăsta. Dacă nu apare altceva din partea italiană. Așteptăm să se clarifice toate detaliile”, au dezvăluit surse judiciare, pentru FANATIK.

Manelistul și fratele său vor ajunge direct în detenție după aterizarea în România. Ce spun sursele despre transfer și încarcerare

Odată ce vor ajunge pe teritoriul României, pe Aeroportul Otopeni, . Transferul lor depinde însă de confirmarea finală din partea autorităților italiene, pentru ca procedura să se desfășoare fără impedimente. În acest context, un oficial implicat în operațiune a explicat pentru FANATIK cum va decurge imediat predarea și încarcerarea: „Vor merge către o unitate de detenție imediat ce vor ateriza în România. Cel mai probabil la ANP, ei fiind condamnați, în ANP o să-și ispășească pedeapsa. Care va fi apoi locația pentru întreaga perioadă de încarcerare, ANP-ul va decide”.

De asemenea, Cosmin Dorobanțu, președintele Federației Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor (FSANP), a precizat pentru FANATIK că frații Mocanu vor fi preluați imediat de autorități și transferați într-un centru de detenție, cel mai probabil la Penitenciarul Rahova. În scurt timp, ANP va decide unitatea exactă în care cei doi își vor ispăși pedepsele. „O să fie depus la Rahova pentru carantină și observare. După carantină rămân la Rahova sau Jilava. În funcție de cât mai au de executat. Mă asigur să nu cumva să aibă tratament de VIP-uri”, declară Cosmin Dorobanțu, pentru FANATIK.

Cum au fugit în Italia Dani Mocanu și Nando

Frații Dani Mocanu (33 de ani) și Ionuț Nando Mocanu (35 de ani) au de executat pedepse cu închisoarea, după ce au fost condamnați definitiv la finalul anului 2025. Sentința a fost pronunțată pe 6 noiembrie 2025 de Curtea de Apel Brașov, în dosarul în care cei doi au fost judecați pentru fapte de o violență extremă. Decizia instanței vine după un proces început în urma incidentului petrecut în 2022, într-o benzinărie din Pitești, unde frații Mocanu au fost implicați într-un conflict care a degenerat.

Potrivit probelor administrate în dosar, aceștia au agresat un bărbat folosind obiecte contondente, loviturile fiind direcționate în special către zona capului. Deși victima a supraviețuit, leziunile suferite au fost deosebit de grave, aspect care a cântărit decisiv în încadrarea juridică a faptelor ca tentativă de omor, alături de infracțiunea de tulburare a ordinii și liniștii publice.

Ce pedepse îi așteaptă în România

Prin hotărârea definitivă, judecătorii au dispus pedepse cu executare pentru ambii inculpați. Astfel, , în timp ce fratele său, Ionuț Nando Mocanu, a primit o pedeapsă mai severă, de 7 ani de închisoare, instanța apreciind un grad mai ridicat de implicare în producerea violențelor.

După pronunțarea sentinței definitive, cei doi nu au mai fost găsiți la domiciliu de către polițiști, care veniseră să pună în aplicare mandatele de executare a pedepselor. Practic, imediat după anunțarea sentinței, frații Mocanu au părăsit România, încercând să se sustragă executării condamnărilor. Autoritățile române i-au dat în urmărire internațională, iar pe numele lor au fost emise mandate europene de arestare. La doar câteva zile distanță, pe 10 noiembrie 2025, aceștia au fost localizați și prinși de polițiști în Italia, în zona Napoli, unde se ascundeau. Ulterior capturării, o instanță italiană a decis plasarea lor în arest la domiciliu, măsură în care au rămas pe durata procedurilor judiciare privind extrădarea în România.