Dani Mocanu, val de reacții negative după ce a apărut cu un leu într-un videoclip. Animalul era grav rănit

Dani Mocanu a stârnit un val de reacții negative la adresa sa după ce a apărut cu un leu în ultimul videoclip. Manelistul este atacat din toate părțile și din cauza faptului că animalul sălbatic este rănit serios la unul dintre picioare.

Foarte mulți internauți s-au declarat ofensați de alegerea interpretului de muzică de petrecere în privința animalului, motiv pentru care unii au trimis petiții pentru a se găsi persoana vinovată pentru rănirea leului, care pare slăbit și chinuit.

În videoclipul piesei „Stop România”, care a adunat peste 4 milioane de vizualizări, se poate observa cu ochiul liber tratamentul pe care-l primește leul. Animalul este rănit la un picior, suferă de dermatită și pare extrem de slăbit, cel mai probabil fiind subnutrit.

Dani Mocanu, acuzat de rele tratamente asupra unui leu? Cum a apărut animalul într-un clip de-al său

Oamenii au distribuit în număr foarte mare postarea unei tinere care cerea găsirea vinovatului, motiv pentru care Tudor Tim Ionescu, candidat PRO România la alegerile parlamentare din 6 decembrie, a luat atitudine în această privință.

Politicianul a făcut două sesizări către oamenii legii, una dintre acestea fiind îndreptată către Poliție și cea de-a doua către Garda Națională de Mediu. Ambele acțiuni sunt deschise împotriva lui Dani Mocanu, artistul „folosind” animalul în clipul piesei „Stop România”.

„Mesaj pentru Dani Mocanu: Dacă nu te-a oprit nimeni până acum, te opresc eu. Am văzut clip-ul «STOP ROMÂNIA unde apare un leu cu răni multiple. Toleranța mea e considerabilă, dar ea se oprește la CRUZIMEA ÎMPOTRIVA ANIMALELOR.

Problema e că se cam încalcă legea, domnu Mocanu. Încălcați legea dumneavoastră, lege 271/2017, lege la care am contribuit și eu. Această lege interzice folosirea animalelor în circ.

Ăla nu e un leu, are un comportament total atipic pentru un leu. Mai mult decât atât, pe fruntea acestui animal este o rangă, se vede. În plus are o rană mare, care iarăși se vede”, a declarat Tudor Tim Ionescu într-o filmare de pe canalul de Youtube.

Politicianul nu este singura persoană care a deschis o plângere penală pe numele manelistului, Antonel Tănase, secretarul General al Guvernului, declarând în urmă cu câteva zile că va lua legătura cu Ministerul de Interne ca fapta manelistului să nu rămâne nepedepsită.

„Sunt și eu emoționat de tratamentul abominabil aplicat animalului. Este un suflet de care nu trebuie să-și bată nimeni joc, animalul are și el drepturi.

Prin urmare, voi face o plângere penală în baza legii și a Codului Penal privind relele tratamente aplicate animalelor”, a spus la rândul său Antonel Tănase, notează adevarul.ro.

Cum se apară manelistul după ce a apărut cu leul în videoclip

Dani Mocanu se apără după valul de acuzații care i-au fost aduse după lansarea acestei melodii și mărturisește că animalul a fost tratat precum „un bebeluș”. Manelistul susține că leul a fost „machiat profesional” înainte de a ajunge în videoclipul său pentru a arăta cât mai fioros.

Cântărețul se declară dezamăgit de atitudinea și revolta oamenilor, motivând alegerea leului în videoclipul său ca „ceva ce n-au mai văzut vreodată” fanii săi. În plus, artistul nu se teme de oamenii legii pentru că „nu s-a întâmplat nimic ilegal”.