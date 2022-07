Dani Oțil are o cameră făcută doar pentru el în casa în care locuiește cu soția. Gabrielei Prisăcariu nu îi place: „Nu mă simt în siguranță”

Dani Oțil a făcut dezvăluiri despre camera „secretă” pe care o are în casa lui. A făcut totul pentru soția lui, dar aceasta nu a mai fost mulțumită la final.

Dani Oțil are o cameră făcută doar pentru el. Acolo se ascunde de căldură

Dani Oțil a povestit în cadrul emisiunii pe care o prezintă alături de Răzvan Simion la Antena 1 că are o cameră special amenajată pentru el în casa lui.

ADVERTISEMENT

Mai precis, în pivnița locuinței sale în care trăiește alături de Gabriela Prisăcariu, Dani Oțil are o cameră a băieților.

Pentru că este la subsol, acolo este foarte răcoros, iar în dormitorul său cu Gabriela Prisăcariu era foarte cald, aceștia au decis să se mute acolo.

ADVERTISEMENT

Prezentatorul TV și-a amintit un lucru care s-a petrecut pe vremea când în ultima lună și suferea foarte mult din cauza căldurii.

Pentru că nu voia să folosească nici aerul condiționat prea tare de teamă că ar putea afecta bebelușul sau chiar starea ei de sănătate, Dani Oțil s-a gândit să apeleze la un truc pentru a o face pe soția lui să se mai răcorească și a amenajat în pivniță un loc comod, lucru care i-a luat o oră și jumătate.

ADVERTISEMENT

Gabriela Prisăcariu, nemulțumită de amanajarea soțului din piviniță

Totuși, Gabriela Prisăcariu nu a fost prea mulțumită de acest concept și a decis că va merge tot în dormitor, chiar dacă Dani Oțil a făcut eforturi pentru a avea un somn mai răcoritor. i-a spus că nu se simte în siguranță în pivniță.

„Eu am în pivniță un fel de cameră a băieților. Am tras simulatorul, am repornit și am șters de praf videoproiectorul, am căutat un film bun.

ADVERTISEMENT

Am făcut camping în pivniță unde e foarte rece la mine. Am muncit o oră jumate, iar după 40 de minute a zis soția: ”Mă duc sus, că aici nu mă simt în siguranță.”, a declarat Dani Oțil, la Neatza cu Răzvan și Dani.