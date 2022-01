Connect-R, ironizat de Dani Oțil, în direct: „Faza 1, alcoolul. Faza 2, drogurile și după mergem la Denise Rifai”

Dani Oțil a mai ironizat și cu alte ocazii, în cadrul emisiunii matinale pe care o prezintă alături de Răzvan Simion, diferite nume din showbizul românesc. De această dată, ținta gumelor lui a fost Connect-R, care a participat, recent, în emisiunea “40 de întrebări cu Denise Rifai”, unde, printre altele, a vorbit despre viciile cu care s-a confruntat în trecut.

Dani Oțil l-a ironizat pe Connect-R, în direct

Miercuri, în cadrul matinalului „Neatza cu Răzvan și Dani”, în timpul unui dialog avut cu două dintre invitate, Sanfira Codruța și Miss Lu, Dani Oțil a făcut o aluzie cu privire la viciile cu care Connect-R s-a confruntat de-a-lungul vremii și despre care a vorbit, recent, în emisiunea “40 de întrebări cu Denise Rifai”.

Totul a pornit atunci când prezentatorul a întrebat-o pe Codruța Sanfira cât o să mai întârzie la filmări, deoarece acest lucru a devenit o obișnuință pentru ea.

„Promit că în ultimii 5 ani o să fiu la fel, dar după mă schimb. În următorii 5 ani…”, a răspuns artista amuzată.

Prilej cu care Dani Oțil a vorbit despre faptul că nu se simte foarte bine în ultimul timp, dar că soluția a fost sa bea o gură de pălincă oferită de bucătarul Nicolai Tand. El a spus că aceasta este prima etapă, atunci când cauți soluții pentru problemele tale, după care urmează alcoolul, apoi apariția în emisiunea lui Denise Rifai.

„M-am speriat, am crezut că te simți și tu rău ca și mine. Eu m-am simțit puțin rău. Dar am luat o pălincuță de la colegul meu, Nicolai Tand, să-i dea Dumnezeu sănătate. Servită de Florin Ristei, impecabil. Și…Bă, faza 1, alcoolul. Faza 2, drogurile. Și după aia mergem la Denise Rifai.”, a replicat Dani Oțil.

Ce spune Connect-R despre consumul de droguri?

Unul dintre subiectele principale, pe care cunoscuta realizatoare TV și-a dorit să îl dezbată, a fost despre perioada în care cântărețul s-a refugiat în consumul de droguri și alcool.

Cu această dependență artistul s-a luptat mult timp, iar cea care l-a ținut la suprafață a fost pasiunea pentru sport. Din cauza consumului de substanțe interzise, îi era greu să mai practice această activitate, a spus Connect-R.

„M-am drogat foarte mult timp. Când mi-am luat dansatori și am văzut că unul din ei fumează iarbă, am vrut să-l dau afară. Deci eram total împotrivă. E, am dat la un moment dat de cocaină. Și cocaina a fost așa o îmbinare a unei stări de extaz extraordinară cu faptul că suplinea lipsurile lăsate de oboseală. Mi-am dat seama că sistemul imunitar se cam slăbește. Și m-am bătut cu asta din 2009, până în 2014-2015, cam așa. Și o făceam zilnic. ”, a povestit Connect-R.

Cu toate că a recunoscut faptul că stupefiantele i-au slăbit metabolismul și că acum se ferește de vicii, artistul declară că încă mai are momente, atunci când vrea să se detașeze, în care merge în Amsterdam, acolo unde astfel de substanțe sunt legale.

Dani Oțil, ironic cu Lidia Buble

De pildă, în urmă cu ceva timp, el a făcut referire la aspectul fizici al Lidiei Buble, fosta iubită a lui Răzvan Simion.

„Ahhh! Am vrut să spun o răutate, dar nu o spun…Că la așa nas, doar nu era să vinzi cordeluțe de păr. Ți se potrivește să vinzi parfumuri”, i-a spus Dani Oțil artistei, în timp ce aceasta vorbea despre colecția de parfumuri pe care urma să o lanseze.